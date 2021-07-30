DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Toplu sözleşme taleplerinin ortaklaştırılması demokratik bir adımdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Toplu sözleşme taleplerinin ortaklaştırılması demokratik bir adımdır”

İHA

DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı: “Toplu sözleşme taleplerinin ortaklaştırılması demokratik bir adımdır”

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, “Bu yıl 6’ncısı yapılacak olan Kamu Çalışanları Toplu sözleşmesinde bir ilkin yaşanmasını ümit ediyoruz. 2010 yılında başlayan toplu sözleşmelerde yetkili sendika her defasında masada kendi bildiğini okudu diğer sendikaların taleplerini dikkate almadan Kamu işvereninin karşısına oturdu ve her devasında nakavt oldu 6.Toplu sözleşme masasına sendikaların taleplerini ortaklaştırarak oturacak olmaları olumlu bir gelişme ve kamu işvereninin karşısında güç birliği oluşturacağı kanısındayız” dedi.
Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı şu açıklamalarda bulundu:
“KamuSen ve MemurSen Konfederasyonlarının taleplerini ortaklaştırarak hükümetin karşısında Toplu Sözleşme Masasına oturması olumlu bir adımdır, taleplerinin arasında yüzdelik zamlar yerine kamu çalışanlarının sosyal, ekonomik ve özlük hakları ağırlıklı olmalıdır. Bu yıl ilk kez yapılacak olan Kamu Çalışanları Toplu Sözleşmesi öncesinde Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEBSEN) olarak bizim taleplerimizin başında; Sözleşmeli Memur istihdam politikalarına son verilmeli 4/B 4/C statüsündeki sözleşmeli çalışanlarının kadrolu olarak istihdamı sağlanmalıdır. Devletin asli görevi sözleşmeli personelle yürütülmez Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi elzemdir. Toplu sözleşmede belirlenecek zam ve oranların gerçekleşen enflasyon oranı yanı sıra milli gelirdeki artış ve ülkenin büyüme oranını da kapsaması gerekmektedir. Antidemokratik ve çağdışı bir anlayışla hazırlanan mevcut Kamu Çalışanları Sendika yasası ve özellikle Toplu sözleşmeleri düzenleyen maddeler İLO ölçütlerinde ve demokratik kriterler doğrultusunda yeniden yapılmalıdır. Çağdaş, katılımcı ve demokratik bir Türk siyaseti için Kamu çalışanlarına siyaset hakkı verilmelidir. Kamu işçisine tanınan siyasete katılma, siyasi partilere üye olma, mesai saatleri dışında siyaset yapma hakkı kamu görevlilerine de tanınmalıdır. Kurumların ulaşım servis hizmetlerinden faydalanamayan Kamu çalışanlarına günlük illerin toplu ulaşım araç ücretleri göz önünde bulundurularak ulaşım yardımı nakdi olarak yapılmalıdır. Darbe mirası mevcut kıyafet yönetmeliği demokratikleştirilmeli, kılıkkıyafet de kapsamlı yasaklara son verilmeli, 1980 darbesinin izleri silinmelidir Maaşları oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemeler emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olanlarda faydalandırılmalıdır. Talep edilecek zam oranı, özellikle son aylarda elektrikten, doğal gaza kadar vatandaşın zorunlu ve zaruri ihtiyaçlarına yapılan yoğun zamlar neticesinde oluşan zam göstergelerine göre milimize edilmiş makul ve meşru rakamları ifade etmelidir. Öte yandan, kamuda 'eşit işe eşit ücret' ayarı olarak lanse edilen fakat çoğu kamu çalışanını mağdur eden 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin ödenmesine tekrar devam edilmelidir. Anayasa Mahkemesi 666sayılı KHK anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Memur Sen ve Kamu Sen toplu sözleşme öncesi Demokratik bir ilke imza attılar umuyor ve diliyoruz ki sonucu Kamu çalışanları lehine olumlu sonuçlansın. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023 te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş Türkiye’mizde memurlar üzerindeki anti demokratik siyaset yapma siyasete katılma yasağının kaldırılarak, demokratik bir adım atın. Yasaklardan kurtulmuş siyasete katılım sağlamış memurların siyasete ve yönetime kalite getireceğini göreceksiniz. Devletin olmazsa olmazları sayılan kamu çalışanları üvey evlat muamelesinden usandı. Atamalarda terfilerde Liyakatin esas alındığı bir toplu sözleşme olsun Unutulmasın ki birçok makama atanırken mağdur edilenlerin hakkı mutlaka sizlerden bu dünyada olmasa da ahrette sorulacaktır. Memur artık aldatılmak istemiyor şeffaf dürüst sendikacılık istiyor. Sendika yöneticilerinin sendikayı kullanarak bazı makamlara sınavsız oturmaları kamu çalışanlarını sürgünle tayinle tehdit edilmeleri ya da bize üye ol kadronu değiştirelim yalanları ile nereye kadar sendikacılık yapılır anlamak mümkün değil. Bazı sendikacıların size kadro alacağız kadronuzu değiştireceğiz yalanlarına bu toplu sözleşmede imzalanacak bir mutabakatla son verilmesini temenni ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye Gençlik’le eğlendiler
YEREL HABERLER Yakutiye Gençlik’le eğlendiler
Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim” Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam: “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” “İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” “Sahada elimden geleni yapacağım”
YEREL HABERLER Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ...
Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük başarı İlk binde 3 öğrenci
YEREL HABERLER Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük ...
Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı
YEREL HABERLER Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı
Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici haber
YEREL HABERLER Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici ...
KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar var”
YEREL HABERLER Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat ...
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
YEREL HABERLER MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
Pirinkayalar’da MHP buluşması
YEREL HABERLER Pirinkayalar’da MHP buluşması
Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy halkı seferber oldu Ölmek üzere olan balıklara can suyu
YEREL HABERLER Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy ...
Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz ...
Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar dereleri kuruttu
YEREL HABERLER Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar ...
Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can suyu verdiler
YEREL HABERLER Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can ...
Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
YEREL HABERLER Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı altında kalmamalı”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı ...
Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye ...
Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
YEREL HABERLER Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar ...
İlçelerde MHP rüzgarı
YEREL HABERLER İlçelerde MHP rüzgarı
Karataş güven tazeledi
YEREL HABERLER Karataş güven tazeledi