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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı öğrenciler Erzurum’u çok sevdi

İHA

Vanlı öğrenciler Erzurum’u çok sevdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Erzurum’a öğrenci ziyaretleri sürüyor. Iğdır ve Karslı öğrencilerin ardından son olarak Van’dan gelen 40 öğrenci dolu dolu Erzurum gezisi yaptılar. Vanlı grup yine davul zurnalarla karşılandılar. Erzurum’un tarihi ve turistik mekanları, şehir esnafı ziyaretleri ile unutulmaz anılar biriktiren Vanlı öğrenciler 3 günlük gezinin ardından evlerine döndüler.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ gönülleri birleştiren içeriğiyle sürüyor. Kars ve Iğdır’ın ardından Erzurum’a üçüncü kafile Van’dan geldi. 5’i gönüllü 40 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt kampüsünde davul zurnalarla ve halk oyunu ekiplerinin bar gösterileri ile coşkuyla karşılandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi yetkililerince karşılanan Vanlı öğrenci grubu dolu dolu 3 günlük gezinin ardından evlerine döndüler.
Vanlı öğrenci grubu Tortum Şelalesi ile, Yedi Göller bölgesini gezdiler. Burada yemek yiyerek yorgunluğunu atan öğrenciler Şelale ve Yedi Göller’de bol bol resif çekildiler. Erzurum merkezdeki tarihi alanlar ziyaretiyle süren gezi programında öğrenciler Üç Kümbetler tarihi adasına hayran kaldılar. Türkiye’yi birleştiren tarih ve kültür varlığının nadide örneklerini oluşturan Üç Kümbetler’de öğrenciler hatıra fotoğrafı çekilirken büyük hatıralar biriktirdiler.
Erzurum’u çok beğenen öğrenciler “Erzurum’un gölü yok ama Van kadar güzel bir şehir. Tarihi eserler o kadar çok ki, gezide ev sahiplerimiz her birinin tarihini bize anlattılar. Gördük ki aynı geçmişin, tarihin birikimiyiz. Tortum Şelalesinin ihtişamı anlatılmaz, Yedi Göller ise ayrı bir güzellik. Bize bu güzellikleri yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çok iyi karşılandık, çok güzel hatıralar biriktirerek Erzurum’dan ayrılıyoruz. Okullar açılınca ilk derslerimizde gördüklerimizi, yaşadıklarımızı arkadaşlarımız ile de paylaşacağız” dediler.
Karslı öğrenciler Erzurum kalesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi abidelerini, Erzurum’un yeni simgelerinden Atlama Kulelesini, Tortum Şelalesi ve Yedi Gölleri gezdiler. Gezi esnasında çevre esnafıyla da ziyaret eden öğrenciler esnaf abilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı logolu kalemler hediye ettiler. Halkla öğrencilerin diyalog kurması sağlandı. Vanlı öğrenciler Erzurum Teknik Üniversitesi’ni de gezerek yerleşkedeki atölyeleri, sınıfları gezdiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeleri sayesinde yurdun dört bir yanından gençlerin Anadolu’yu gezerek öğrendiklerini belirterek “Biz Anadoluyuz Projesi”nin özünde kardeşliğin geliştirilmesi projesi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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