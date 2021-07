Dört nala staj

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu At Biniciliği ve Hippoterapi (Atla Terapi) Bölümü öğrencileri, eğitimleri gibi stajlarını da atlarla yapıyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında engelli çocuklar ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi veriliyor.

Üniversite kampüsündeki çiftlikte eğitim ve staj gören Meslek Yüksekokulu At Biniciliği ve Hippoterapi Bölümü öğrencileri günlerinin büyük bir bölümünü atlarla geçiriyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında dünya standartlarına uygun 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi veriliyor. Bu bölümden mezun olanların işsiz kalmaması nedeniyle kız ve erkek öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor.

Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Temel, At Biniciliği ve Hippoterapi Bölümü'ne 20172018 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladıklarını belirtti. Yüksekokulda profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere de hizmet verildiğini belirten Temel şunları söyledi:

"İki yıllık ön lisan programlı bir bölüm. Atçılık ve antrenörlük programında öğrencileri hem at hem de binici antrenörü olarak yetiştiriyoruz. Şu an popüler olan bir bölüm. Buradan mezun öğrenciler isterlerse 4 yıllık Veterinerlik ya da Ziraat Fakültesi´ne geçiş yapma şansına sahip. İsterlerse antrenör olarak TCK bünyesinde veya federasyona bağlı binicilik kulüplerinde çalışabilirler. Şu an yaz sezonu olduğu için okullarımız kapalı ama staj dönemi devam ediyor. Öğrencilerin günü sabah at tımarlamayla başlıyor. Atların eğitimi, biniş eğitimi, biniş öncesi ve sonrası at bakımı ve teknik konularda öğrencileri eğitmeye çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi´nin içinde kapalı manej bulunuyor. Burada vatandaşlardan gelen binicilik talepleri üzerine eğitim veriyoruz. Aynı zamanda engelli çocuklara hipodermi eğitimi vermeye devam ediyoruz."

Öğrencilerden Sare Tuanna (20), eğitimlerinde olduğu gibi stajlarını da çok sevdikleri atlarla geçirdiklerini belirterek, "At antrenörü ya da veteriner olmak istiyorum. İkisi bir arada olursa çok güzel olur. Kendi yerimi açıp çiftlik kurmayı da istiyorum. 2 yıl boyunca büyük bir zevkle okudum. Atlar muhteşem bir hayvan. Güzel bir eğitimin ardından şimdi de staj görüyoruz. Atlarla ilgili her şeyi biliyoruz" diye konuştu.

Aşkar adlı atıyla güzel bir staj dönemi geçirdiğini belirten Nuran İrem Sula (21) ise, "Küçüklükten beri atları çok seviyorum. Bu bölümü isteyerek seçtim. Her gün atlarla ilgileniyoruz. Şu an staj görüyoruz. Çok eğlenceli ve güzel bir bölüm. Mezun olduktan sonra atlı polis olmak istiyorum. Çiftlikte binicilik antrenörü de olabilirim" dedi.

At ve binicilik eğitmenliği yapmak istediğini söyleyen Esma Yılmaz (23) ise, "Herkese bu bölümü okumalarını tavsiye ederim. Hem ruhsal açıdan hem de fiziksel olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz. Spor yapmış oluyorsunuz. Tüm vücudunuzu geliştiriyorsunuz. Harika. Dedem ben küçükken ata biniyordu. Onu görerek ilgi duydum ve başladım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-07-31



