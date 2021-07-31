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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum aşı oranlarında kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

İHA

Erzurum aşı oranlarında kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti

Erzurum Covid19 aşı oranlarında kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti” ifadelerine yer verdi.
Ev ev gezerek aşı yapmaya çalışan sağlık personellerinin özveri ve gayretleriyle başardıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, “Erzurum aşı oranlarında bugün kırmızıdan turuncu kategoriye geçti. Her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vaka sayılarının hızla arttığı bu dönemde, güzel şehrimizde yaşayan herkesi aşı için daha duyarlı olmaya, hep beraber Erzurum'u önce sarıya, sonra riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

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