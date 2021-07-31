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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor´un gözü Tahkim Kurulu´nda

DHA

Erzurumspor´un gözü Tahkim Kurulu´nda


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor´da tüm gözler Tahkim Kurulu´na çevrildi. B.B. Erzurumspor´un Kasımpaşa´nın küme düşürülerek, kendilerinin Süper Lig'e alınması yönündeki başvuruyu `inceleme´ kararı alan Tahkim Kurulu´nun vereceği karara odaklanan Mavi Beyazlı camia, adaletli bir kararın çıkacağına inanıyor. 
Kasımpaşa ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Futbol Disiplin Talimatı'nın 48'inci maddesinde yer alan 'sahtecilik ve yanıltma' başlıklı başvurusu ile ilgili olarak Erzurumspor'un isteği üzerine hafta içerisinde duruşmalı toplantı yapan Tahkim Kurulu, mavi beyazlı ekibin avukatı M. Emin Özkurt´un hem 59 sayfadan oluşan yazılı hem de yaklaşık 1 saat süren sözlü savunmasını dinledi. 
Avukat Özkurt'un Kasımpaşa'nın yaptığı "Şenol Can hocamız değil, yöneticimizdi" savunmasına, Kasımpaşa'nın resmi hesaplarından yapılan, "Kulübümüz teknik direktör Şenol Can ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" açıklamasını, yine bu yöndeki twitter paylaşımlarını, Şenol Can'ın takımını maçlarda sevk ve idare ettiğini gösteren yayıncı kuruluştan alınan maç görüntülerini de delil olarak sunduğu Tahkim Kurulu, başvuruyu inceleme kararı aldığını duyurdu.
Birkaç gündür dosyayı inceleyen ve önümüzdeki hafta içerisinde kararını açıklaması beklenen, Tahkim Kurulu´nun ne karar vereceği merak ediliyor. Erzurumspor camiası, TV görüntüleri, Kasımpaşa kulübünün Şenol Can ile `teknik direktör `olarak anlaştıklarını açıklayan resmi hesap paylaşımları, medyada yer alan açıklamalarıyla suçun sabit olduğu ve Tahkim Kurulu´nun adaletli bir karar vermesini umut ediyor.
B.B. Erzurumspor kulübü de Tahkim Kurulu´ndan umduğu kararın çıkmaması halinde ilk olarak konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı. Hukuki haklarını sonuna kadar arama kararı alan mavi beyazlılar, Anayasa Mahkemesi´nden de sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´ne (AİHM) kadar gidecek hukuk sürecini başlatacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Erzurumspor kulüp binasıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-31 14:15:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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