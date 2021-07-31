Şenkaya'da 20 dakika etkili olan sağanak, karayolunu kapattı



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle OltuGöle, OltuOlur karayolları ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak, Şenkaya ilçesinde saat 18.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık OltuGöle yolunun Şenkaya Paşalı mevkiinde ve OltuOlur karayolunu Kaledibi mevkiinde yolu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği çamur ve balçıkla kapanan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı. Aracıyla birlikte yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücülerden Mevlana Şimşek, sağanak sonrası yaşanan selle birlikte gelen çamur ve kaya parçalarının yolu kapattığını söyledi.

Karayolları ekipleri, çamur ve balçık sebebiyle kapanan OltuGöle ve OltuOlur karayollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Murat AYDIN

2021-07-31 21:35:43



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