Erzurum itfaiye ekipleri Antalya için yola çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarının devam ettiği Antalya için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 araç 20 personelimiz ile orman yangınlarının devam ettiği Antalya bölgesine yardıma gidiyoruz. Bugüne kadar tüm zorlukları birlik olarak aştık. Şimdi de bir olup, afetlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

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