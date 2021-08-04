Ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaktan bunalan ayı suya girerek serinledi

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Erzurum’un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcak havadan bunalan ayı, İspirArtvin karayolunun 6. kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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