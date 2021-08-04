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YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Tufan ve YÖK Üyesi Yaylalı’dan Atatürk Üniversitesine ziyaret

İHA

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Tufan ve YÖK Üyesi Yaylalı’dan Atatürk Üniversitesine ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
“Çalışmalarımızda yeni YÖK vizyonunu dikkate alıyoruz”
Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ve Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üniversite ve projeleri ile ilgili konuklarına bilgi aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu yaklaşımını dikkate alarak eğitim, ARGE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
20212022 eğitim öğretim yılında da Atatürk Üniversitesinin her yıl olduğu gibi yine en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alacağını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, tercih edilme sebebinin lisans ve lisansüstü programlarda verilen eğitimin kalitesi ile doğru orantılı olduğunu söyledi.
“YÖK’ün en önemli paydaşlarından biri Atatürk Üniversitesi”
Atatürk Üniversitesinin 64 yıllık eğitim hayatında önemli başarılara imza attığını belirten Prof. Dr. Tufan, YÖK’ün en önemli paydaşlarından birinin yine Atatürk Üniversitesi olduğuna dikkat çekti.
Daha önceki üniversite ziyaretinde önemli birimlerin çalışmalarını yerinde incelediğini vurgulayan Tufan, YÖK’ün en önemli paydaşlarından birinin Atatürk Üniversitesi olduğunu, YÖK tarafından hayata geçirilecek projelerde ise en büyük destekçilerin yine üniversiteler olduğunu aktardı.
Geçmişte Atatürk Üniversitesinde eğitim veren bir öğretim üyesi olarak üniversiteyi yakından tanıdığını söyleyen Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu ve bölgesindeki diğer üniversitelere birçok konuda yardımcı olduğunu ifade etti.
Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Tufan’a Türkiye’nin 2023 vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi.

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