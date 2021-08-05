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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakırcı ve Oğraş ailelerinin mutlu günü

İHA

Bakırcı ve Oğraş ailelerinin mutlu günü

Erzurum’un emektar Gazetecisi, Foto Muhabiri Cem Bakırcı’nın oğlunun düğünü Çınaraltı Düğün Salonunda düzenlen nikah akdi ile yapıldı. Yaprak Oğraş BakırcıBatuhan Bakırcı düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kıydığı nikaha, İçişleri eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğraş, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Kültür Elçisi Hami Akbaba, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat, Erzurum Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Barlak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Ticaret Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer, İş Adamı Mehmet Tan Özyapar, İş Adamı Yıldırım Altıntaş, Aziziye Belediye Başkanvekili Ömer Faruk Toraman, İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, 1.Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Gökberk, Kocaaliler, Erzurumsporlular Dernek Başkanı Kürşat Çetin, Ulusal ve Yerel Medya Temsilcileri, basın mensupları ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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