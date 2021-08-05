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U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu maçlarına Erzurum’da hazırlanıyor

İHA

U19 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu maçlarına Erzurum’da hazırlanıyor

U19 Milli Takımı, kasım ayında Antalya’da San Marino, Letonya ve Romanya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu müsabakaları öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Mehmet Yıldırım yönetiminde Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu maçları öncesi kamp çalışmalarına devam eden U19 Milli Takımı, günü çift antrenmanla geçiriyor. Hazırlıklarını 27 oyuncuyla sürdüren genç milliler, Antalya’da 101316 Kasım tarihilerinde Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme maçlarında San Marino, Letonya ve Romanya ile karşılaşacak.
Erzurum kampının çok verimli geçtiğini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, “Kasım ayında Antalya’da, Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme maçlarında San Marino, Letonya ve Romanya ile karşılaşacağımız maçlara hazırlık yapıyoruz. Ağustos ayında bu çocukları görme fırsatımız oldu. Bu mevsimde böyle serin bir havada antrenman yapıyoruz. Buradan çok memnunuz. Bundan sonrada milli takımlar olarak buranın tanıtımı için gerekli katkıyı yapmalıyız. Avrupa’da kamp yaptık ama böyle bir mevsimde böyle güzel bir havada antrenman yapamadık. Burada yapabiliyoruz. Bizim için çok keyifli” dedi.

“2003 doğumlu gençlerimiz Türkiye’nin kalbi”
Yıldırım, burada yetişen gençleri yakın tarihte A Milli Futbol Takımı'nda göreceklerini belirterek, “2003 doğumlu gençlerimiz Türkiye’nin kalbi. A Milli Takım'da oynayan oyuncularımız buradan yetiştiler. En basit örneği takım kaptanımız Ömer Faruk Beyaz şu anda Stuttgart ile anlaştı. Son zamanlarda oyuncuların bu yaşlarda Avrupa’ya gitmesi çok güzel. Kendilerine böyle hedef koymaları da çok önemli, bizler de antrenör olarak, başlarında bir ağabey olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Milli takım bir yarıştır, biz de onları burada vitrine çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kasım ayındaki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz”
Mehmet Yıldırım, kasım ayında oynanacak olan maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydederek, “Burada işimiz hazırlık. Kasım ayında oynayacağımız maçlara hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın durumunu bildiğimiz için ona göre antrenman programları hazırladık. Takımlarında antrenmanlara başlayacaklar. Eylül ayında yurt dışında bir turnuvamız var. Ekim ayında yine maçlarımız var. Kasım ayındaki maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Burası en verimli kamplarımızdan birisi oldu” açıklamalarında bulundu.

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