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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Hayvancılık Lisesi Doğu’ya ara eleman yetiştirecek

İHA

Tarım ve Hayvancılık Lisesi Doğu’ya ara eleman yetiştirecek

Erzurum’da öğrencilerin lise eğitimlerini tarım ve hayvancılık alanında almaları ve okul sonrası istihdam sağlanması adına Tarım ve Hayvancılık Lisesi açıldı. Okulun sınıf ve salonları yeni eğitimöğretim yılı için hazırlanıyor.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Doğu Anadolu’daki öğrencileri tarım ve hayvancılık alanında eğitmek ve sonrasında istihdam sağlanması amacıyla Tarım ve Hayvancılık Lisesine dönüştürüldü.
Okul hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı ile ilgili sektörel beklenti, bu alanda eğitimöğretim kurumlarının geliştirilerek alanında geçerli yöntem ve teknikleri kullanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, mesleki gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle açıldı.
Alan programının toplam eğitim süresi 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlandı. Okulda eğitimler 3 program şeklinde verilecek. Öğrenciler Laboratuvar Alanı, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı ve Tarım Alanı programında eğitim görecekler.
Tarım ve Hayvancılık Lisesi Müdürü Mensur Durmuş, bölge hayvancılığına hizmet vermek amacıyla açıldıklarını belirterek, "Okulumuzda 2021 yılında bölge tarımına ve bölge hayvancılığına hizmet vermek amacıyla ara eleman yetiştirmeye başlanıldı. Ülkemiz bilindiği gibi tarım ve hayvancılık sektörü için çok önemli bir yere sahiptir. Yapılan fizibilite çalışmalarında da görüldü ki bölgemizde bulunan çocuklarımızı buralarda okutup eğitimlerini sağlamak, aynı zamanda da istihdamlarını sağlamak amacıyla bu okulumuzu faaliyete geçireceğiz. Bu okullar ülke genelinde alanına göre farklı illerde farklı eğitimler verebiliyordu. Bizler Erzurum Aziziye ilçesinde tarım alanında hayvan yetiştiriciliği alanı yani veteriner sağlık teknisyenleri, tarım ve hayvancılıkla ilgili tarım laboratuvar alanlarımız oluşturulmak amacıyla kurulmuştur" ifadelerini kullandı.
Okulda öğrencilerin faydalanabileceği alanlar arasında yatılı bölümü, tiyatro izlemeleri için tiyatro salonu, çay ocağı, oyun bahçesi bulunuyor. Okulda laboratuvar hizmet alanları, gıda ve tarım hayvancılık sektöründe, çevre tahrip edilmeden güvenli verimli ve kaliteli ürünleri elde edebilmeleri için yürütülen laboratuvar çalışmalarını kapsıyor. Bunun yanı sıra öğrenciye tarım ve hayvan sağlığı laboratuvarlarında geçerli yöntem ve teknikleri kullanarak laboratuvar çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazandırmak hedefleniyor.
Türkiye genelinde 22 ilde bulunan okullar, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Erzurum’da eğitim ve öğretime başlayacak.

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