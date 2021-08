Ardahanlı öğrenciler yay gerip ok attılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Erzurum bu hafta Ardahanlı öğrencileri ağırladı. Iğdır, Kars Van’ın ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi Ardahan’dan gelen 35 öğrenciyi ağırladı. Türkiye’yi gururlandıran Mete Gazoz sonrası gezi programına okçuluk deneyimi eklendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ gönülleri birleştiren içeriğiyle sürüyor. Kars, Iğdır, Van’ın ardından Erzurum’a dördüncü kafile Ardahan’dan geldi. 4’i gönüllü 39 öğrenci davul zurnalarla ve halk oyunu ekiplerinin bar gösterileri ile karşılandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi yetkililerince karşılanan Ardahanlı öğrenci grubu Erzurum’un tarihi ve turistik mekanları, şehir esnafı ziyaretleri, sosyal faaliyetler ile unutulmaz anılar biriktirerek 3 günlük gezinin ardından evlerine döndüler.

Mete Gazoz onlara da örnek

Ardahanlı öğrenciler şehir merkezinde bulunan tarihi mekanları, ardından Karskapı şehitliğini ziyareti gerçekleştirdiler. Daha sonra da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunu gezdiler. İlk defa böylesi büyük stadyum gördüklerini ifade eden öğrenciler, yedek oyuncu kulübelerinde oturup, resimler çekildiler. Ardından stadyum yanında yer alan Okçuluk Salonuna geçen Ardahanlı öğrencileri burada sürpriz bekliyordu. Öğrenciler, Okçuluk salonunda kısa bilgilendirmenin ardından hocalar eşliğinde yay gerip ok attılar. Hep bir ağızdan “Seninle gurur duyuyoruz Mete Gazoz, izindeyiz” diye tezahürat yapan Ardahanlı öğrenciler, Mete abilerinin başarısının ardından okçuluğa karşı ilgilerinin arttığını ifade ettiler.

Her yönüyle Erzurum

Tortum Şelalesi de öğrencilerin büyük ilgisine neden oldu. Ardahanlı öğrenciler burada yemek yiyerek yorgunluklarını attılar. Şelale’de bol bol hatıra resimler çekildi, hatıralar biriktirildi.

Erzurum’u çok beğenen öğrenciler “Gezi bizim için sürprizlerle doluydu. Ardahan ile Erzurum arasında kültür birliğinin fazla olduğunu gördük. Tarihi eserler ise oldukça etkileyiciydi. Hayatımızda ilk defa büyük bir stadyuma gittik. Yedek kulübesine oturduk. Yay gerip Mete abimiz gibi ok attık. Tarihi eserler o kadar çok ki, gezide ev sahiplerimiz her birinin tarihini anlattılar. Tortum Şelalesinin ihtişamı anlatılmaz. Bize bu güzellikleri yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza ve Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz. Güzel karşılandık, güzel hatıralar biriktirerek Erzurum’dan ayrılıyoruz. Evimizde, arkadaşlarımıza yaşadıklarımızı elbette anlatacağız.” dediler.

Erzurum tanınırlığına katkı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençlik ve Spor Bakanımıza proje için teşekkür ediyoruz. “Biz Anadoluyuz Projesi”nin özünde kardeşliğin geliştirilmesine katkı yaptığını gördük. Bütün misafirlerimiz Erzurum’dan çok etkilenerek gidiyorlar. Ardahanlı çocuklarımızda inanılmaz bir gezi yaptılar. Evlerine mutlu dönüyorlar” dedi.

