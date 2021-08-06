Ziraat Bankası yönetiminden Başkan Yücelik’e ziyaret

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Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.

Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan, Bölge Satış Müdürü Bünyamin Kılıç ve Erzurum Şube Müdürü Levent Kahveci ile Başkan Yücelik’i ziyaret eden Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri, banka yönetimi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Özellikle pandemi sürecinde reel sektöre finansal destek sağlamak ve işletmelerin bu anlamda ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini kaydeden Tanyeri, yaşanan sıkıntılı sürecin el birliği ile aşılacağına inandığını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iş dünyası olarak bankacılık sektöründen beklentilerini dile getirdi. Bu dönemde ekonominin can damarı KOBİ’lere ve esnafsanatkâra sağlanan desteklerin karşılığını bulacağını belirten Başkan Yücelik, finansmana ihtiyaç duyan ve amacı sadece işletmesini yaşatmak olan iş insanlarına bankaların daha olumlu yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Başkan Yücelik ziyaretin anısına, kendisi de Erzurumlu olan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri’ye Oltu taşı tespih hediye etti.

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