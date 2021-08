Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin temeli atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının temel atma töreni ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ve çok sayıda akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İktisadi İdari Bilimler ile Edebiyat Fakültesi’nin arka tarafına inşa edilecek yeni fakülte binasının temel atma töreni Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasına ETÜ’nün, kurulduğu yıl olan 2010’dan beri her geçen gün büyüyüp, gelişerek eğitim öğretim hayatına devam ettiğini aktaran Rektör Bülent Çakmak, “İlk binamız; 2013 yılında açılan Merkezi Derslikler binamızdı, bu bina şu an aktif olarak Fen Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve ETÜ Kristal’e ev sahipliği yapıyor. 2015 Yılına geldiğimizde ise İktisadi İdari Bilimler ve Edebiyat Fakültemiz yeni binalarına kavuştu. 2016 yılında ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz yeni binasında hizmet vermeye başladı. Bu fakülte binalarımızın tamamı Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü olan Prof. Dr. Muammer Yaylalı hocamızın döneminde hizmete girdi. Bu vesileyle hocamıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Rektör Bülent Çakmak: “Kampüsümüzü Geleceğe Hazırlıyoruz”

Öğrencilere sunulan eğitim öğretim imkânlarının geliştirilmesi için alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Rektör Bülent Çakmak, “Üniversitelerde fiziksel yapılanma çok önemli. On bir yıllık mazimizde bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sadece bina değil aynı zamanda peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları ile de kampüsümüzü geleceğe hazırlıyoruz. Bu vesileyle, mezunlarıyla ülkemizin sağlık alanına yetişmiş insan kaynağı sağlayacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesinin hizmet binasının üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.