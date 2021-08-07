Bir işçinin kayıp olduğu selin geliş anının görüntüsü ortaya çıktı Tünelin suyu boşaltılarak kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Erzurum’un İspir ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan 400 metre uzunluğundaki HES tünelini sel vurdu. Selin geliş anının görüntüsü ortaya çıktı. Tünelde sel sularında kaybolan işçi ise halen aranıyor.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi.

Sel akıntısına kapılarak HES tüneli inşaatında kaybolan 39 yaşındaki Aksöyek’i arama çalışmaları için 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltıldı. Kayıp işçiyi arama çalışmaları olayın ilk saatlerinden itibaren devam ediyor.

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