'Evde paketleme işi' tuzağına dikkat

'Evde paketleme işi' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden reklamı yapılarak "Evde paketleme işi var," diye vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılar olduğuna dair pek çok şikayet aldıklarını ifade eden Altay, “Evde paketleme işi yapmak için müracaat etmek isteyenlerden 250 TL ila 500 TL arası para talep ediliyor. Bunun yanında T.C. kimlik numarası gibi bazı kişisel bilgiler de isteniyor. "İlk paket elinize ulaştığında priminizle beraber ödediğiniz ücret iade edilecek," deniliyor. Dolandırıcıların hesabına yatırılan 250 liranın geri alınma ihtimali yoktur. Ancak daha önemlisi T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgiler üzerinden hat açma, şirket kurma ve farklı dolandırıcılık girişimlerinde vatandaşlar mağdur edilebiliyor” dedi.

Dolandırıcılarla iletişime geçen kişilerin sosyal medya hesapları ele geçirilerek diğer müracaat etmek isteyenleri yorumlarla etkileme çabaları olduğuna dair uyarılarda bulunan Altay, sabun, maske, eldiven gibi paketleme işi tuzağına dikkat edilerek kesinlikle herhangi bir para veya kişisel bilgilerin paylaşılmamasını söyledi.

Son olarak sosyal medya üzerinden "yoksul ailelere yardım yapıyoruz" şeklinde vatandaşlardan IBAN numarasının yanında T.C. kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler talep edildiğine dikkat çeken Altay, “Bu kişilerde dolandırıcıdır. Kesinlikle hiç bir kişisel bilgilerin verilmemesi ve yakın zamanda olmasa dahi belki aylar, belki de yıllar sonra borçlu veya icralık olarak mağdur olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir” şeklinde konuştu.

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