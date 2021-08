Depremzedelere Sibirya soğuklarına dayanıklı çelik konutlar yapılıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)BİNGÖL'de geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Erzurum'un Çat ilçesinde 45 mahalle, 33 mezrada ev ve ahırlar yıkıldı. Depremde evleri yıkılanlar için çelik konstrüksiyonlkonutlar inşa ediliyor. Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Karlıova fay hattındaki ilçede 2 yılda bir deprem yaşandığı için çelik konstrüksiyonlu konut yapımı kararı alındığını, her türlü izolasyonu yapılan evlerin Sibirya soğuklarına bile dayanıklı olacaklarını söyledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde hasara yol açtı. Yapılan incelemelerde 45 mahalle ve 33 mezrada ev ve ahırların yıkıldığı tespit edilen bölgeye 622 konut ve 443 ahır yapılması kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konut projesinin ilk etabını oluşturan 282 konutun ihalesi yapılıp, geçen ay temeli atıldı. Kamulaştırılan alanlara önce su ve ısı yalıtımına uygun olarak atılan temellerin üzerine çelik konstrüksiyonların montesi devam ediyor. Kasım ayında tamamlanması planlanan konutların soğuklar başlamadan teslim edilmesi için de çalışmalara hız verildi.

İnşaatı devam eden konutlarda incelemelerde bulunan Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, binaların hem depreme hem de soğuğa dayanıklı olarak yapıldığını söyledi. Karlıova fay hattı üzerinde olan Çat ilçesinde sık sık depremlerin yaşandığını belirten Karslı, "Yaşanacak bir depremde konutların daha sağlam olması için Cumhurbaşkanlığı kararıyla çelik konstrüksiyonlu binalar yapılıyor. Binalar, vatandaşlarımızın güvenli olarak yaşayabilecekleri her türlü konfor düşünülerek inşa ediliyor" diye konuştu.

Projesini TOKİ'nin yaptığı konutların duvarlarının cam yünü denilen ısı yalıtımıyla kaplandığını ifade eden Karslı, "Binanın hem iç hem de dış cephedeki duvarları, tavanları tamamen ısı yalıtımıyla kaplanmış durumda. Bazen bina duvarlarının ince olduğuna dair şikayetleri oluyor vatandaşların. O kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti firmaları tarafından Sibirya'ya dahi uygulanmış. Dolayısıyla 'kışın soğuk olur' algısı doğru değil. Çünkü her türlü dış mantolamanın yanı sıra temelde dahi hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı yapılmış durumdadır. Bu uygulama Türkiye'nin birçok bölgesinde daha başlamamış bile değildir. İlk olarak yöremizde uygulanıyor. Bu da devletimizin milletimize vermiş olduğu önemi gösteriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-08-08 11:14:48



