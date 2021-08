Fransız motosikletli grup, koronanın ülkeleri nasıl etkilediğini gezerek görüyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)FRANSA'da yaşayan çeşitli mesleklerden 11 kişilik grup, koronavirüsün ülkeleri nasıl etkilediğini ve bu hastalıkla mücadeleyi yerinde görmek için motosikletle dünya turuna çıktı. Ekibin lideri Eric Massiet, koronavirüsün yanı sıra yangın, sıcak, kuraklık, sel ve kirliliğin de dünyada büyük problem olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Haziran ayının ilk haftası Fransa'nın başkenti Paris'ten dünya turunu çıkan, doktor, reklamcı, editör, taksici ve sigortacı gibi çeşitli mesleklerden 11 kişilik motosikletli grup, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Gittikleri her ülkede yaklaşık bir hafta kalan grup, koronavirüsle ilgili yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi. Bu gezide ülkelerin sorununun sadece koronavirüs olmadığını belirten Eric Massiet, "Binlerce insanın ölümüne ve ekonomik krizlere neden olan koronavirüsün ülkeleri nasıl etkilediğini görmek için dünya turuna çıktık. Bu geziyi 94 günde tamamlamayı ve 22 bin 700 kilometre yol yapmayı düşünüyoruz. Seyahat etmenin insanları daha iyi yaptığına inanıyorum. Ülkeleri gezmek, insanların ufkunu açıyor. Farklı kültürleri, yemekleri ve tarihi eserleri yerinde görüyoruz. Evimde oturup bunları TV'den izlesem çok etkili olmaz. Asıl amacımız, motorlarla gezmek değil. Koronavirüsün kişileri, ülkeleri nasıl etkilediğini ve insanların bu tarz problemlerle nasıl başa çıktıklarını görmek" dedi.

`DOĞA HER ZAMAN KAZANIYOR´

Koronavirüsün yanı sıra yangın, kuraklık, sel ve kirliliğin de ülkeleri etkilediğini gözlemlediklerini belirten Massiet, "Ülkeleri gezdikçe görüyoruz ki, sıcaklar artıyor, sular gittikçe çekiliyor, kirlilik artıyor. Bu durumu eleştirmiyor sadece gözlemliyoruz. Görüyoruz ki, doğa her zaman kazanıyor. Amacımız dünyayı da kurtarmak değil. Eninde sonunda dünyamız ve insanoğlu bir şekilde hayatta kalır ama medeniyetler, yani bizler dikkat etmeliyiz. Covitten dolayı artık insanlara dokunamıyoruz. Mesela ben sevdiğim arkadaşlarıma sarılmak istiyorum ama onlarla sadece yumruklaşarak selamlaşıyoruz. Bunlar çok acı verici olaylar" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK GÜZEL'

Yaklaşık 10 gün kaldıkları Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını ve dostluklar kurduklarını söyleyen Massiet, "Türkiye, çok güzel bir ülke. İnsanları da o kadar iyi ve cana yakın. Türkiye'den sonra dünya turuna devam etmek için İran'a gidecektik fakat koronavirüs nedeniyle vize verilmedi. İran'a karayoluyla giremeyince Türkiye'den uçakla Özbekistan'a uçacağız. Motosiklet ve yolculukta bize eşlik eden araçları ise TIR'la gönderdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-08-09



