Rektör Çakmak aday öğrencilere çağrıda bulundu

2010 Yılında kurulan ve 2020 yılı itibariyle 10. Yılını kutlayan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kısa zamanda hayata geçirdiği projeleri, nitelikli akademik personeli ve donanımlı alt yapısı ile yeni öğrencilerini bekliyor.

10. yılının ardından yeni başarı öyküleri yazmak için öğrencilerini bekleyen ETÜ, teknik üniversite olma misyonunun yanında sunduğu kültürel, sportif ve sosyal imkanlarıyla da yeni dönemde öğrencilerine merhaba diyecek. Üniversite tercihlerinin devam ettiği şu günlerde aday öğrencilere seslenen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Geleceği Birlikte Şekillendirmek” için aday öğrencilere çağrıda bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nin mühendislikten tarihe, sağlıktan spora kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim verdiğini aktaran Rektör Bülent Çakmak, “İnsanlığın karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel problemlere çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi gaye edinmiş nitelikli akademik kadromuz ve özveriyle çalışan idari personelimiz ile çağın gerektirdiği yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeye dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Bir medeniyet ve kültür şehri olan Erzurum’un kalbinde yer alan ETÜ’de ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üretildiğini ifade eden Rektör Bülent Çakmak, “Çeşitli kariyer ve eğitim merkezleriyle her yaş grubuna sunduğumuz gelişim ve eğitim imkanlarıyla bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Teknoloji ve inovasyon çağına ayak uydurmak için çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.