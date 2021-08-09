Karataş sel felaketi noktasını yerinde inceledi

İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesinde bulunan HES tünelinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Mustafa Aksöyek’in bulunması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve kaybolan işçinin bulunması noktasında ekiplere destek ziyaretinde bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş konu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve beraberindeki yetkililerle birlikte felaketin yaşandığı noktaya giden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Felaketin yaşandığı noktadaki çalışmaları yerinde inceledik. Tüm ekiplerimiz var güçleriyle kaybolan işçimize ulaşmaya çalışıyorlar ve umarız hayırlı bir neticeyle sonuçlanır” ifadelerine yer verdi.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

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