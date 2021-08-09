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Aziziye yeni bir yatırıma daha kavuşuyor Termal Domates Seracılığı Projesi’nde ilk kazma vuruldu Başkan Orhan: Aziziye’deki herkes kazanacak

İHA

Aziziye yeni bir yatırıma daha kavuşuyor Termal Domates Seracılığı Projesi’nde ilk kazma vuruldu Başkan Orhan: Aziziye’deki herkes kazanacak

Hayata geçirdiği proje ve yaptığı yatırımlarla Aziziye ilçesine marka değer kazandıran Aziziye Belediyesi, üretim ve istihdam odaklı yeni bir yatırım için daha kolları sıvadı.
Aziziye Belediyesi, “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi” için ilk kazmayı vururken, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, kurmaylarıyla birlikte modern seraların inşa edileceği bölgede incelemelerde bulundu.
Başkan Orhan, Ilıca’da konuşlandırılacak ve yazkış domates üretimi yapılacak olan seraların yapım çalışmalarına sadece start vermekle kalmadı, aynı zamanda istihdam müjdesi de verdi.
Başkan Orhan, “Bu proje sıradan ve sadece sezonluk bir seracılık yatırımı olmayacak. Bu projeyle termal kaynaklarımızı ve biyokütlesel atıkları kullanmak suretiyle yılın tamamında domates üretimi yapacak, ilçemizde yeni iş olanakları ve istihdam fırsatları oluşturmuş olacağız. Yani bu yatırımla gençlerimiz için yen iş ve aş kapıları açmış olacağız” dedi.
Seralar Termal Sularla Isıtılacak
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi” hakkında bilgiler de verdi. Başkan Orhan, yörede çetin kış koşulları ve iklim şartları sebebiyle tarımsal ve bitkisel üretimin uzun soluklu yapılamadığına dikkati çekerek, “İşte biz bu üretim sürecine süreklilik kazandırmak için seracılıkta yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Bu model kapsamında seralarımızı kış aylarında termal sularımızla ısıtarak, üretim için gerekli ısı ve nem ortamını oluşturmuş olacağız. Yani havalar soğudu ya da kış geldi diye üretime ara vermek zoruna kalmayacağız” diye konuştu.
70 bin ton atık enerjiye dönüşecek
Söz konusu projenin aynı zamanda çevre koruma özelliğiyle de ön plana çıkacağını anlatan Başkan Orhan, Biyokütlesel Atık meselesinin de devreye işte burada gireceğini söyledi. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, evsel bağbahçe ve tarımsal atıkların tanımının “Biyokütlesel Atık” şeklinde yapıldığını hatırlatarak, “İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde Biyokütlesel Atık oluşuyor. İşte biz bu projeyle bahse konu atıkları önce toplayacak, ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda da bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış ve hem de çevremizdeki atıkları katma değere dönüştürmüş olacağız” şeklinde konuştu.
Aziziye’de Herkes Kazançlı Çıkacak
Öte yandan Aziziye ilçesindeki domates tüketimi ilgili de çok önemli bir ayrıntıyı paylaşan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “İlçemiz ölçeğinde günlük domates tüketimi 17 ton civarında. Bu da domatesi ilçemizde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir potansiyel haline getiriyor. Dolayısıyla biz işte bu projeyle kendi domates ihtiyacımızı kendimiz gidermiş olmakla kalmayacak, ilaveten bu sürece ekonomik bir döngü kazandırmış olacağız. Hem üreteceğiz ve kazanacağız, hem de yeni iş alanları oluşturarak gençlerimiz için iş ve aş kapısı açmış olacağız. Yani süreçte bu işten herkes kazançlı çıkacak. Kaldı ki, yapacağımız bu yatırımla özel sektöre örnek teşkil edeceğimizden, üretim ve istihdam odaklı yepyeni bir yatırım modeli de ortaya koymuş olacağız. Böylece Aziziye ilçemiz ve özellikle de Ilıca’mız, örtü altı sebze ve meyve üreticiliğinin başkenti haline gelecek. Bu yüzden üreticilerin ilçemize akın edeceği günleri biz şimdiden görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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