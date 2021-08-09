Başhekim Aykal aşı için sıraya giren vatandaşlarla sohbet etti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi; Aykal Yağmur, Başhekim Yardımcısı Okan Kavaklı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Aygün ile birlikte Covid19 Aşı reyonlarını gezerek, Aşı vurulmak için kayıt yapan vatandaşlarla sohbet ettiler.

Başhekim Aykal, Özellikle Covid19 Aşısı vurulan vatandaşların bulunduğu noktalara ve odalara giderek, Aşısını yaptıran vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hasbihal etti. Vatandaşlarda gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirip tüm Erzurumluları aşıya davet ettiler.

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