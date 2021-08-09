Pasinler’de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Aşı uygulama kriterlerinin genişletilmesinin akabinde Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir’in talimatıyla aşılama faaliyetlerine hız verildi.

Bu kapsamda Pasinler’de de İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi etkin bir çalışma başlattılar. İlçe Merkezine kurulan stantlar, İlçe merkezinde ve köylerde mobil ekipler aşılama çalışmalarını büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar. İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma Kaymakam Kadir Perçive Dr. Gürsel Bedir tarafından yerinde takip ediliyor.

Dr.Gürsel Bedir, ilçedeki aşılama ile ilgili “Pasinler kadim ilçelerimizden biridir. Vatandaşlarımızın buradaki aşı çalışmalarımıza verecekleri destek Erzurum’umuz için çok kıymetli. Bu hastalıktan kurtulmak, her açıdan refah bir dönemin kapılarını açmak aşılarımızı yaptırmaktan geçiyor“ dedi.

İlçedeki aşı çalışmalarını başından beri sahada takip eden Kaymakam Kadir Perçi “Pasinler’imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Doktorlu aşı ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine, tarlalarına kadar giderek aşılarını yaptırıyoruz. Burada özverili bir çalışma var. Umuyorum ki Pasinlerli hemşerilerimiz de bu çalışmalara tam destek vereceklerdir“ dedi.

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