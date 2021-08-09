Yeğenlerini görmeye gitti, hayatlarını kurtardı



Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Gürbüz Kavçin (32), yeğenlerini görmek için gittiği ağabeyinin evinde çıkan yangında kahramanlık örneği gösterdi. Yangında yengesi ile yeğenlerinin hayatını kurtaran ve yoğun dumandan etkilenen Kavçin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Nasip Evler C Blok dördüncü katta çıkan yangın korkulu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Emre Kavçin'e ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yeğenlerini görmek için gittiği evde dumanları gören Kavçin, yatak odasına baktığında alevlerin tüm odayı kapladığını gördü. Yangını söndürmek isteyen ancak başarılı olamayan Kavçin, yeğenlerini kucağına alıp yengesi ile birlikte dışarı çıktı. Tekrar yanan eve giren Gürbüz Kavçin'i, komşuları uyardı ve dışarı çıkmalarını istedi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenin Gürbüz Kavçin, yengesi ve 3 yeğeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan Kavçin ailesi büyük bir faciyanın eşiğinden döndü.

Sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Emre Kavçin, "İşyerindeydim. Acil Telefon geldi ve evimin yandığını söylediler. Hemen geldim. Çok şükür eşim, çocuklarım ve kardeşimde birşey yok. Gerisi önemli değil.. Kardeşim ile eşim dumandan etkilenmiş onları hastaneye gönderdik. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-08-09 19:08:17



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