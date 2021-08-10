Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor’da

Tokyo'da bir madalya daha

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor son olarak Ümraniyespor’da forma giyen eski futbolcusu Hasan Batuhan Artarslan’ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan’ı kadrosuna kattı.

Artarslan, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Ümraniyespor formasıyla 25 maça çıkarken 1 gollük katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor’umuza hoş geldin Hasan Batuhan Artarslan" notuyla duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.