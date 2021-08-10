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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

İHA

Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

Fikre ve bilgiye ulaşmayı hedef edinen, etik değerleri gözeten ve idealleri olan çağdaş nesiler yetiştirmek üzere 1957 yılında kapılarını dünyaya açan ve bu yıl itibariyle de 64. yaşını kutlayan Atatürk Üniversitesi, başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.
Uluslararası standartlardaki eğitim programları, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara ve çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi “Hayatın Hizmetinde Hep İleriye” misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.
7 Haziran 1957’de kurulan, Yeni YÖK vizyonunu temel alarak “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile gelecek planlamasını yapan Atatürk Üniversitesi 23 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 45 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 91 akademik birimle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Atatürk Üniversitesinin örgün, açık öğretim ve uluslararası olmak üzere toplam 450 Bin öğrencisi bulunuyor. Ayrıca üniversite bünyesinde 134 ön lisans, 142 lisans, 219 yüksek lisans, 180 doktora, 2 sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 677 program yer alıyor.
En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor
Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi, 6.5 milyon m2’lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alana sahip. Kampüste gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ve spor merkezleri ile yürüyüş alanları ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolu bulunuyor.
Atatürk Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardıklarını belirterek ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, teorik ve pratik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin de altını çizdi.
Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğini sayesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığına değinen Rektör Çomaklı, bilimsel literatürdeki son gelişmeleri yakından takip ederek öğrencilere aktaran ve dünya standartlarında yükseköğretim imkânı sağlayan bir eğitim yuvası olduklarını söyledi.

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