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Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli değdi 81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi

İHA

Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli değdi 81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi

Toplumda genellikle ‘erkek işi’ olarak lanse edilen elektrik arıza onarım ve bakım işini yapan Edanur Doğan, mesleğini 80 erkekten oluşan ekiple birlikte severek yapıyor. Gerektiğinde metrelerce yükseklikteki Yüksek Gerilim Hattına tırmanan Doğan’ın cesaretli halleri ise dikkat çekiyor.
Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde (EDAŞ) çalışan ElektrikElektronik Mühendisi Edanur Doğan, güç gerektirdiği için genellikle erkeklerin çalıştığı meslekte bir kadın olarak onarım ve bakımların sorumluluğunu üstleniyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olan Edanur Doğan, yaklaşık 6 yıldır Aras EDAŞ bünyesinde bulunan elektrik arıza bakım ve onarım biriminde görev alıyor.

80 erkekle birlikte çalışıyor
81 kişilik arıza bakım ekibinde tek kadın personel olan Doğan, mesleğini büyük bir cesaretle yapıyor. Mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşa hizmet hususunu öncelik gören Doğan, gerektiğinde arıza tespiti için Yüksek Gerilim Hattına tırmanmaktan geri durmayarak, toplumda oluşan ‘erkek işi’ algısını da yok etmeyi hedefliyor.

“Görenler garipsedi ama biz önyargıları yıktık”
Doğan, sahada bir kadını görenlerin önce garipsediğini fakat zamanla önyargıların yıkıldığını ifade ederek, “Vatandaşa hizmet etmek amacıyla sürekli sahadayız. Bir kadın olarak zor bir meslek ama bunu yaptığım için çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum ve diğer kadın arkadaşlarıma öncü olmak istiyorum. Benim çalıştığım birimde şu an 80 tane erkek personelimiz bulunuyor. Ben bu durumdan mutluyum. Aramızdaki ilişki çok resmi veya samimi değil. Ama ikili ilişkilerimiz onlarla çok iyi durumda. Her gittiğimiz yerde bir kadın sahada çalışıyor diyerek garipsediler. Biz o önyargıları yıktık. Bir erkeğin yaptığını bir kadın da yapabilirmiş. Kadın erkek eşit olmalı. Hatta daha iyi yapacağını düşünüyorum. Bir meslek grubunu kadın ve erkek diye ayırmayalım. Herkesten destek istiyorum” dedi.

“Amacımız kesintisiz enerji sağlamak”
Amaçlarının vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak olduğunu kaydeden Doğan, “Bizim amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak. Şu anda bulunduğumuz yerde bir çift devre hattımız bulunuyor. Konaklı'ya giden hattımızın birinde sıkıntımız var. Ama alternatif ring hatlarımız olduğu için vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmıyoruz. Onlara diğer hat üzerinden enerjimizi verdik. Arızalı olan kablomuzun onarımını şu anda yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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