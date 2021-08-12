Aşkale Belediyesine modern hizmet binası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale Belediyesine modern hizmet binası

İHA

Aşkale Belediyesine modern hizmet binası

Aşkale Belediyesi’nde 70 yıl sonra, yeni hizmet binası heyecanı yaşanıyor. Selçuklu mimarisine uygun inşa edilecek yeni ve kompleks bir hizmet binasına kavuşuyor. İlçe merkezindeki hizmet binasının da bulunduğu arsada başlayan inşaat devam ediyor.
Aşkale Belediyesi Hizmet binası, toplam 2 bin 400 metrekarelik bir arsa alanına sahip bulunuyor. Nikah salonunun da bulunacağı hizmet binasının bahçesinde ziyaretçilerin egzersiz yapma imkanı bulacağı, dinlenme amaçlı oturma grupları ile yeşil alan da yer alacağını ifade eden Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, “Hemşerilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. 70 yıl sonra, yine ilçemize değer katacak hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binası önemli. Yeni hizmet binası inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah hemşerilerimize layık bir hizmet binasına kavuşturacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek hem de hemşerilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. İlçemiz layık olduğu bir esere daha kavuşmuş olacak” dedi.
“Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkârlık vardır”
Aşkale’nin her geçen gün değişerek ve gelişerek cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Dr. Yaptırmış, projelerin hizmete sunulmasındaki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek, “Aşkale’de hizmet kervanımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut binamız 70 yıllık binaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan analizde riskli bina çıktı. Binamızı yıktık. İhalemizi yaparak yeni hizmet binasının inşaatına başladık. 2 bin 400 metrekare alan üzerinde yeni hizmet binamız 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.10 köyümüze imam evi projesini de hayata geçiriyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hizmet kapımız 24 saat açık. Halkımız varsa biz varız” diye konuştu.
‘Kira öder gibi ev sahibi olacaklar’
Mevcut ekonomik şartlar altında kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve vatandaşın mağdur olmaması için başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının bir araya gelerek ortak bir model oluşturması gerektiğini söyleyen Başkan Yaptırmış, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunun belirlediği AK Belediyecilik modelini hayata geçirmekte kararlıyız. Bize yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde destek veren herkese, her kesime ve ilçemiz halkına müteşekkiriz. TOKİ ile çok ciddi kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. İlk ihalemizi 20 Ağustos 2021 günü yapacağız. İlk etapta 300 konut var. 150150 kademe sınırlaması ile yapılacak konutlarımızın ardından ayrıca yine İstasyon mahallemizde 200 konutlu projeyi hayata geçireceğiz. Orta ve dar gelirli ailelerimiz kira öder gibi sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Belediyecilik bizim nazarımızda millete hizmet kapısıdır. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlık vardır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli değdi 81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi
YEREL HABERLER Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli ...
Erzurum´da sel kazaya neden oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Erzurum´da sel kazaya neden oldu: 1 ölü
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
Başkan Göğebakan'ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan'ın acı günü
Sürücü adayının kullandığı araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü adayının kullandığı araç takla attı: 2 yaralı
Aziziye Belediyesi’nden vatandaşlara kolonya sebili Dezenfektan etkili kolonya sebilinden vatandaşlar ücretsiz kolonya doldurabilecek
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden vatandaşlara kolonya ...
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Haydi Dadaşlar Aşıya” kampanyası
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Haydi Dadaşlar ...
İklim değişikliğinde su ürünleri, beslenme ve gıda ihtiyacının karşılanması için önemli
YEREL HABERLER İklim değişikliğinde su ürünleri, beslenme ve gıda ...
Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
Erzurum Yeni Medya Derneğinden Başkan Sekmen’e ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum Yeni Medya Derneğinden Başkan Sekmen’e ...
HKMO’dan İHA pilotluğu kursu
YEREL HABERLER HKMO’dan İHA pilotluğu kursu
Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları ...
Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor’da
Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman “kızıl esaret” yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman ...
Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek isteyenler oraya koşuyor
YEREL HABERLER Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.