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TÜGVA’nın Erzurum Temsilciliği’ni Erhan Bayrak devraldı

İHA

TÜGVA’nın Erzurum Temsilciliği’ni Erhan Bayrak devraldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Temsilciliği’nin 3. Olağan İl Genel Kurul toplantısı yapıldı. Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında TÜGVA’ nın Erzurum Temsilciliği’ni Seyfullah Gülakar’ dan Erhan Bayrak devraldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Beşinci ve Liselerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Abdullah Özdemircan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Atatürk Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, önceki dönem TÜGVA Erzurum il temsilcileri İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan ve Ertansa AŞ Genel Müdürü Mustafa Kahveci, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Erdoğan Dönmez, AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler, TÜGVA Erzurum eski ve yeni yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Erzurum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğun anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade ederek, “Türkiye Gençlik Vakfımızın Erzurum’da yaptığı çalışmaları iftiharla takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı geçmişte yöneticilik yapmış olan tüm kardeşlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Uzun bir süredir TÜGVA Erzurum Temsilciliği görevini yürüten Seyfullah Gülakar, kurulduğu günden bugüne TÜGVA’nın, Türkiye’nin yüz akı gençlik kuruluşlarından birisi haline geldiğini belirterek, “Biz de bu çatının altında Erzurum’daki genç kardeşlerimizle birlikte yine gençlik için hizmet ettik, koştuk ve koşturduk. 2017 yılından beri 974 faaliyet, kurs programı ve etkinlik düzenledik. 9 İlçede 78 ortaokulda 41 lisede 2 üniversitede, 20 fakültede teşkilatlanmamızı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında hizmet ettiğimiz her günü gururla, övünçle ve kıvançla hatırlayacağız” dedi.
TÜGVA Erzurum’ un Erhan Bayrak başkanlığındaki yeni yönetimine başarı dileklerini de ileten Seyfullah Gülakar, “Bu bir bayrak yarışıydı ve biz bayrağı bundan sonra Erhan Bayrak kardeşimize devrettik. Mutluyuz teşkilatımızın üniversite yurdunda bir öğrenci olan kardeşimiz bugün o ilin yani TÜGVA Erzurum’un il temsilciliğini devralıyor. Bizlerde bundan sonraki süreçte TÜGVA’mızın ve gençlerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğimiz gibi, yeni yönetimin de destekçisi olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
TÜGVA Erzurum Temsilciliği’nin yeni Başkanı Erhan Bayrak ise, gençlerin Türkiye’nin geleceğini teşkil ettiğini belirterek, “Bugün; kuruluşunun üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen onlarca yıla sari çalışmalar yapan ve gençliğin önünde yepyeni ufuklar açan TÜGVA’nın, Erzurum’da coşkuyla bir kez daha kenetlendiği, güçlendiği ve gücüne güç kattığı bir gün. Ve bugün Erzurum gençliği adına yeni hedefler belirlemek ve yeni yol haritaları oluşturmak için birbirimize tekraren söz verdiğimiz bir gün. Türkiye için gençlik demek; aziz milletimizin yarınlarına hamilik etmek demek, yarınların inşası demek ve altını hususen çizmek gerekirse de, tam bağımsız bir Türkiye demek. İşte bunu gençlik başaracak, gençlerimiz başaracak ve her türlü zorluğun üstesinden yine gençliğimiz gelecek. Bizim tarihimiz de belli, hamuruyla yoğrulduğumuz toprak da belli, kıblemiz de belli, istikametimiz ve rotamız da belli. And olsun ki; Hak ve hakikat istikametinden şaşmayacağız. Sırt sırta vereceğimiz genç yüreklerle birlikte bu millete mihmandar olacağız, hizmetkâr olacağız. Bunu kenetlenerek yapacağız. Öğrenerek yapacağız, öğreterek ve eğiterek yapacağız. Bunu gençliğimize sahip çıkarak, kol kanat gererek ve yalnız bırakmayarak yapacağız. Tabi, bunu da milletimizin sahip olduğu ezeli meziyetlerden, eşsiz ve emsalsiz faziletlerinden, ahlaki ve milli şuur kabiliyetlerinden istifade ederek yapacağız. Çünkü biz TÜGVA’yız. TÜGVA kadrolarıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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