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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan ilçe ziyareti

İHA

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan ilçe ziyareti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ayak basmadık yer bırakmıyor. Sorun dinlemeye ve çözüm oluşturmaya devam eden Karataş son olarak Çat ilçesi muhtar ve esnaflarıyla bir araya geldi.
Erzurum’un sorunlarını birincil elden dinleyen ve çözüm için hızlı yöntemlerle arayışlar oluşturan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ter dökmeye devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm noktası geliştirmek için son olarak Çat ilçesinde ziyaretlerde bulunan İl Başkanı Karataş burada köymahalle muhtarları ve esnaflarla bir araya geldi.
Çat ilçesinde gerçekleştirilen yoğun katılımlı muhtarlar toplantısında sorunları dinleyen ve bu sorunları, muhtarlar şahitliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ’ya da telefon ağıyla bildiren İl Başkan Karataş, “İnanıyoruz ki Çat’ın sorunlarının çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemiz gerekli adımları atıyor. Eksikliklerin giderilmesi için isteklerin gerekli işlemlerden geçtiğinden hiç şüphemiz yok. Bu hususta muhtarlarımızın bizlere ilettiği sorunların her ne pahasına olursa olsun çözümü için uğraş vereceğimizi belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
MHP Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat ve il/ilçe yöneticileriyle birlikte Çat esnafını tek tek ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş gündem değerlendirmeleriyle birlikte vatandaşlarla sohbette bulundu. Esnafın salgın koşullarından çıkarak iyiden iyiye normalleşmeye başladığını ve bu durumun hayata pozitif değer kattığını sohbetler esnasında aktaran Karataş, “Zorlu salgın sürecini geride bırakmaya başladık fakat tedbirleri elden bırakmamız mümkün değil. Bu noktada yetkililerin uyarılarını dikkate almaya devam edeceğiz. Uyarılara uyarak hayatımızı kaldığı yerden devam ettirebiliriz. Kötü günleri geride bırakmaya başlayan esnafımızın yüzü gülmeye başladığı için, şükürler olsun ki bizlerde mutlu oluyoruz. Ekonomik olarak her ne kadar dış saldırılara maruz kalsak da artık ülkemiz dimdik ayaktadır ve Cumhur İttifakıyla birlikte geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda moral vermemiz gerekiyorsa moral veririz, yol, köprü, okul, yapılacaksa yapılması için ilgili kapıları yol edeceğiz. Üzerimize düşen görevin bilincindeyiz; ter dökmeye, koşmaya ve dinleyip gerekli mercilere iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
MHP Çat İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının ardından MHP Parti üyeliği rozetini İl Başkanı Karataş’tan alan vatandaşlar üyelik kaydında bulundular. Rozetleri taktim eden Karataş hayırlı olması temennisinde bulundu.

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