Milletvekili Aydemir: ‘Milletimiz gerçeklerin farkında’ Milletvekili Aydemir’den Gözgeç ve Çintımar’a övgü Aydemir sportif yatırımlara dikkat çekti Aydemir ekonomiyi değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde" dedi.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2020 Tokyo olimpiyatlarındaki başarının 19 yıllık süreçte spor alt yapısına yapılan yatırımların sonucu olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufkun eseridir” dedi. Milletvekili Aydemir boks alanında elde edilen başarıya işaret ederek, Erzurumlu Boks Federasyonu başkanı Gözgeç ve Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar’a teşekkür etti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerine işaret ederek, "Keşke en azından şu netameli zaman dilimlerinde yüreklerimiz aynı frekansta atsa. Keşke vatanımız, milletimiz için hep beraber bir hüzünse o hüznü, bir sevinçse o sevinci yaşasak. Ama maalesef olmuyor. İçimizde bazıları buradan bile nemalanma adına, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan paylaşımlarda bulunuyor. Tabii ki milletimiz bunu görüyor" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan derecelerin herkesi milletçe gururlandığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Sporcularımız çok daha özel noktalara varsınlar diye altyapı yatırımlarına değer verdik. Bundan dolayıdır bu aldığımız mesafe" ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı Fatih Çintımar’ın Erzurumlu olduklarını dile getiren Milletvekili Aydemir, gayretlerinden ve başarılarından dolayı iki federasyona da teşekkür etti. Boksa dönük altyapı çalışmalarının önemine işaret eden Milletvekili Aydemir, "İnşallah dünya şampiyonları çıkaracağız, olimpiyat bir ilktir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranının, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya gerilediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Pandemiye rağmen bunlar oluyor. Nasıl oluyor? Zemin düzgün olduğu için oluyor. Ak anlayışın sahaya yaydığı özel enerjiyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyadaki gelişmeleri birebir takibiyle ve buna dönük direktifleriyle oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘Milletimiz gerçeklerin farkında’

Muhalefetin hiç olmazsa kendi oturduğu dalı kestiğinin farkında olması gerektiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Bu yalanlarla, iftiralarla, ülkemiz eğer zarar görecekse bu zarardan onlar da nasip alacaklar. Öyleyse yapmaları gereken, hakikatlere dönmek. 'Öldük, bittik' teraneleri ters tepiyor. Milletimiz gerçeklerin farkında. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı'nın arkasında kenetlenmiş bir halde." ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül’e Vefa

Milletvekili Aydemir, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen sıcak temas esnasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Ferhat Gedik'i de şahadetlerinin 4. yılında andı. Bölücü vatan hainlerinin en çok Kürtlere zarar verdiğini dile getiren Aydemir, "Bunlar ya yok olacaklar ya yok olacaklar. Zaten o zemine girmiştir Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

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