“Trambolin” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Trambolin” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak

İHA

“Trambolin” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nde ‘Gülümseyin geliyoruz’ proje ile 4 yılda 200 köyde tiyatro gösterisi yapan Ferhat Raşit Kına, bir rekora imza attı. Kına ve ekibi “Trambolin” adlı projesiyle Türkiye finallerinde yarışacak.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına, ilginç bir rekora imza attı. Genç tiyatro eğitmeni, “Gülümseyin Geliyoruz” Projesi ile 200 köy okulunda Tiyatro gösterisine imza atan Kına ve Tiyatro ekibi, 10 yetişkinler için 15’te çocuk tiyatrosu olmak üzere toplam 25 oyun sergilemeyi başardı. Sanatseverler, Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ferhat Raşit Kına için “Günümüzün İsmail Dümbüllü’sü” yorumunu yaptı.
200 köyü tiyatro ile tanıştırdı
2017’de Yakutiye Gençlik Merkezi’nde Tiyatro Eğitmeni olarak göreve başlayan Kına, dört yılda tiyatroyu köylere taşıyarak, 200 köyü tiyatro ile tanıştırdı. Bu konuda ilginç bir rekora imza atan Kına, tiyatro topluluğu ile her yıl ilklere imza atıyor. Dört yıldır yürüttükleri “Gülümseyin Geliyoruz” Projesi ile iki yüz dolayında köy okuluna giden ve on binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturan Ferhat Raşit Kına, her kesimin takdirini kazandı. Kırılması güç bir rekora imza atan Kına, Yakutiye Gençlik Merkezi olarak 200 köy okulunda binlerce çocuğu tiyatro ile buluşturmanın gururunu yaşıyor.
‘Gülümseyin geliyoruz’ projesi ile 2019 yılında ‘Aralık ayının hareketi’ seçildi. Kına ve tiyatro ekibi ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’ndan almıştı. Bu ödül “Gülümseyin Geliyoruz” projesinin başarısını tescilledi. Pandemi sürecinde dahi projeye ara vermeden devam eden tiyatro ekibi bu dönemde öğrencilere, içinde bulunduğumuz süreç hakkında bilgilendirici oyunlar sahneliyor. Projenin dışında Geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmak içinde HacivatKaragöz kültürünü şehirdeki çocuklara aşılıyor. Her yıl katıldıkları ulusal yarışmalarda dereceye giren Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, bu yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Hayallerini Sahneye Taşı” yarışmasında Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecek. Ferhat Raşit Kına’nın yönetmenliğini yaptığı “Trambolin” isimli oyunla finale kalmayı başarmıştı. Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerinde Doğu Anadolu ve Erzurum’u temsil edecek olan Kına ve ekibi şimdiden büyük bir heyecan yaşarken, finallerden de ödülle döneceğine inanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir: ‘Milletimiz gerçeklerin farkında’ Milletvekili Aydemir’den Gözgeç ve Çintımar’a övgü Aydemir sportif yatırımlara dikkat çekti Aydemir ekonomiyi değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Milletimiz gerçeklerin ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan ilçe ziyareti
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan ilçe ziyareti
Oltu’ya sinema film çekecek
YEREL HABERLER Oltu’ya sinema film çekecek
TÜGVA’nın Erzurum Temsilciliği’ni Erhan Bayrak devraldı
YEREL HABERLER TÜGVA’nın Erzurum Temsilciliği’ni Erhan Bayrak ...
‘Umuda Bir Nefes’ Atatürk Üniversitesi’nden
YEREL HABERLER ‘Umuda Bir Nefes’ Atatürk Üniversitesi’nden
Aşkale Belediyesine modern hizmet binası
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesine modern hizmet binası
Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli değdi 81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi
YEREL HABERLER Erkek işi algısını yıktı, arızalara kadın eli ...
Erzurum´da sel kazaya neden oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Erzurum´da sel kazaya neden oldu: 1 ölü
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
Başkan Göğebakan'ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan'ın acı günü
Sürücü adayının kullandığı araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü adayının kullandığı araç takla attı: 2 yaralı
Aziziye Belediyesi’nden vatandaşlara kolonya sebili Dezenfektan etkili kolonya sebilinden vatandaşlar ücretsiz kolonya doldurabilecek
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden vatandaşlara kolonya ...
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Haydi Dadaşlar Aşıya” kampanyası
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Haydi Dadaşlar ...
İklim değişikliğinde su ürünleri, beslenme ve gıda ihtiyacının karşılanması için önemli
YEREL HABERLER İklim değişikliğinde su ürünleri, beslenme ve gıda ...
Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
Erzurum Yeni Medya Derneğinden Başkan Sekmen’e ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum Yeni Medya Derneğinden Başkan Sekmen’e ...
HKMO’dan İHA pilotluğu kursu
YEREL HABERLER HKMO’dan İHA pilotluğu kursu
Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan işçiyi tünel içinde arama çalışmaları ...
Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor’da
YEREL HABERLER Batuhan Artarslan, BB Erzurumspor’da
Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman “kızıl esaret” yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Sözde ermeni soykırımının gerçek yüzünü anlatan roman ...
Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek isteyenler oraya koşuyor
YEREL HABERLER Yıkılan duvarları görenleri cezbediyor, serinlemek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.