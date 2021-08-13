Başkan Karataş’tan sağduyu uyarısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “İdrak düzeyi vasatın dahi altında olan herkes, Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunları görür” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye’de son zamanlarda cereyan eden bir takım gelişmelerin, hain ve sinsi emellerin yeniden harekete geçtiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Karataş, “Orman yangınları ve sel felaketleri gibi ağır badireler atlatan ülkemizde, belli ki bir takım çevreler nifakı geçim kapısı görmeye başlamış, hainliği ele alıp ülke turuna çıkmış! Sığınmacılar üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan kaos, karmaşa ve bozgunculuk senaryosunu sahnelemeye çalışan karanlık mihraklar, birlik ve beraberliğe kast etmekte, ayrımcılığa ceht etmekte huzur ve istikrarımızı bozmaya cüret göstermektedir” diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, “Bu girişimi ve oynanan alçak oyunu, idrak düzeyi vasatın dahi altında olan herkes görebiliyorken, kendilerini aydın ve sanatçı olarak tarif edenlerin öküzün altında buzağı aramaya çalıştıkları açıktır, saçıktır, ayanbeyan seçiktir. Ve bu anlayış milli ve ahlaki açıdan eziktir, büzüktür, siliktir, çürüktür. Milletimiz, kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberlik surlarıyla bu hain tuzakların önüne geçecek, milletimizi fitnenin kucağına itmek isteyen fesatlara ve fücurlara asla geçit vermeyecektir. Kardeşlikle, dayanışmayla, izzetle ve iffetle her türlü tefrikanın üstesinden gelecek olan bizler; Allah’ın izniyle milli bekamızı ve huzurumuzu yormak ve yaralamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları da veren İl Başkanı Karataş, “Bu ülkede hepimiz biriz, beraberiz, birlikte varız, birlikte mutlu, birlikte huzurluyuz. Birbirimizden uzaklaşırsak, algı tuzaklarına düşerek birbirimize kin ve nefret beslemeye kalkışırsak, gücümüzden oluruz, bekamızdan oluruz, birbirimizden oluruz. Bu yüzden aklıselimi elden bırakmayalım, sağduyu sahibi olalım, zillet figüranlarına yol açmayalım, işlerini kolaylaştırmayalım. Çünkü bize birlik ve beraberlik yakışır, bir olmak yakışır, iri olmak yakışır, diri olmak yakışır” diye konuştu.

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