Akşener’den Oltu Teşkilatına yakın ilgi

Doğu Anadolu turu kapsamında Sivas ve Erzincan’dan sonra Erzurum’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oltu’da teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Kalabalık bir heyetle Erzurum’a çıkarma yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Akşener’e ziyaretleri sırasında İyi Parti Oltu İlçe Teşkilatı da eşlik etti.

Bu arada Oltu Teşkilatı ile yakından ilgilenen Genel Başkan Meral Akşener, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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