Memurlar sözleşmede güncelleme istiyor Karataş: “Beklentilerimizi karşılayacak teklif, enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz”

MemurSen üyeleri beklentilerinin karşılanacağı bir teklif ve enflasyonun ezemeyeceği maaş talebinde bulundu.

Erzurum Yakutiye Kent Meydanında bir araya gelen Memur Sen il temsilciliği adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, “Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımız, enflasyon karışışında erimiş maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu İşvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor” dedi.

2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir teklif olduğunu dile getiren Karataş, “2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kg “kıyma” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kg “kıyma” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet “simit” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet “simit” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı.

Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir.

Öyle görünüyor ki bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir.

Kamu İşvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır.

Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür” diye konuştu.

Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri beklediklerini kaydeden Karataş açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz.”

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