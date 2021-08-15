Haziran ayı teşvik verileri yayımlandı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Haziran dönemi teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Haziran dönemi teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı. Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 6 aylık süreçte 19, 20012021 döneminde ise 457’ye ulaştı. Genel ve bölgesel kategoride verilen belge toplamı içinde bölgesel yatırım payı yüzde 29,9, genel yatırım payı ise yüzde 70,0 oldu.

Haziran Ayı Dönemi

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında 3 genel, yatırım teşvik belgesi aldı. Genel bazlı yatırım için 63 milyon TL tutarında harcama yapıldı, istihdam kapasitesi ise 31 kişi olarak kaydedildi. İlde Ocak Haziran ayları kapsamında 9 bölgesel, 9 genel toplam 18, 20 yıllık süreçte ise 137 bölgesel, 320 genel kategorideki yatırım teşvik belgesi aldı.

Ocak Haziran Ayı Dönemi

Erzurum’da Ocak Haziran ayları düzeyinde 9 bölgesel, 9 genel bazlı 18 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 151 milyon, genel yatırımlar için 102 milyon, toplam 253 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 964, genel yatırımlarda da 58 olmak üzere toplam bin 22 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

2001 2021 Dönemi

Bakanlık verilerine göre ilde 2001 2021 yılları arasında 137 bölgesel,320 genel toplam 457 yatırıma teşvik belgesi tahsis edildi. Bölgesel yatırımlar için 2.3 milyar, genel yatırımlar için 2.7 milyar olmak üzere toplam 5 milyar 187 milyonluk harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 9 bin 98, genel yatırımlarla da 4 bin 121 kişi iş edindi.

Yatırım Teşvik Belgesi Bülteni

2021 yılı Haziran ayında 1.036 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. 1.036 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 16,9 milyar TL olup, 22.195 kişilik istihdam öngörüldü.

Haziran ayında düzenlenen 1.036 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 1.011 adedi yerli firmalar, 25 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 15,6 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,3 milyar TL’dir.

Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2021 yılı Haziran ayında verilen teşvik belgelerinin 462 adedi I. Bölgede, 189 adedi II. Bölgede, 163 adedi III. Bölgede, 66 adedi IV. Bölgede, 51 adedi V. Bölgede ve 105 adedi VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 7,28 milyar TL’si I. Bölgede, 2,94 milyar TL’si II. Bölgede, 3,52 milyar TL’si III. Bölgede, 1,2 milyar TL’si IV. Bölgede, 773 milyon TL’si V. Bölgede, 1,19 milyar TL’si VI. Bölgededir.

Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2021 yılı Haziran ayında düzenlenen 1.036 adet belgenin 573 adedi komple yeni yatırım, 386 adedi tevsi, 77 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Haziran ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 10,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 4,6 milyar TL’si tevsi ve 1,4 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

Haziran ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,69 milyar TL’si Enerji sektöründe, 1,92 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 10,03 milyar TL’si İmalat sektöründe, 859 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 418 milyon TL’si tarım sektöründedir.

Haziran Ayı Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

Haziran ayında düzenlenen 1.036 adet yatırım teşvik belgesinin 596 adedi Bölgesel ve 439 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 16,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 10,4 milyar TL’si Bölgesel ve 6,5 milyar TL’si Genel ve 17 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2021 Yılı OcakHaziran Dönemi Gelişmeleri

2021 yılı OcakHaziran döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 110,4 milyar TL olan toplam 6.137 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 154.597 kişilik istihdam öngörülmektedir.

OcakHaziran döneminde düzenlenen 6.137 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 5.932 adedi yerli firmalar, 205 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 100,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9,5 milyar TL’dir.

OcakHaziran Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

2021 yılının OcakHaziran döneminde verilen teşvik belgelerinin 2.852 adedi I. Bölgede, 1.065 adedi II. Bölgede, 906 adedi III. Bölgede, 351 adedi IV. Bölgede, 313 adedi V. Bölgede, 647 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 48,6 milyar TL’si I. Bölgede, 22,4 milyar TL’si II. Bölgede, 19,1 milyar TL’si III. Bölgede, 6,8 milyar TL’si IV. Bölgede, 6,7 milyar TL’si V. Bölgede, 6,1 milyar TL’si VI. Bölgede ve 617 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OcakHaziran Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

2021 yılı OcakHaziran döneminde düzenlenen 6.137 adet belgenin 3.344 adedi komple yeni yatırım, 2.337 adedi tevsi, 456 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. OcakHaziran döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 110,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 67,16 milyar TL’si komple yeni yatırım, 33,42 milyar TL’si tevsi ve 9,80 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OcakHaziran Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

OcakHaziran döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 110,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 11,3 milyar TL’si Enerji sektöründe, 15,7 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 76,6 milyar TL’si İmalat sektöründe, 4,2 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe ve 2,6 milyar TL’si Tarım sektöründedir.

OcakHaziran Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

OcakHaziran döneminde düzenlenen 6.137 adet yatırım teşvik belgesinin 3.713 adedi Bölgesel, 2.417 adedi Genel ve 7 adedi stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 110,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 73,7 milyar TL’si Bölgesel, 36 milyar TL’si Genel ve 667 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar 54.244 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 51.643 adedi yerli firmalar, 2.601 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,08 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 298 milyar TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %38,1, II. Bölge %17,7, III. Bölge %14,3, IV. Bölge %10,2, V. Bölge %8,3, VI. Bölge %11,1 ve Muhtelif Bölgeler %0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %41, II. Bölgenin payının %18,7, III. Bölgenin payının %19,3, IV. Bölgenin payının %8, V. Bölgenin payının %5,7, VI. Bölgenin payının %3,8 ve Muhtelif Bölgelerin payının %3,6 olduğu görülmektedir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.244 adet teşvik belgesinin 33.966 adedi Komple Yeni Yatırım, 15.926 adedi Tevsi ve 4.352 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,38 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 856 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 390 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 135 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.244 adet yatırım teşvik belgesinin 31.131 adedi Bölgesel, 101 adedi Büyük Ölçekli, 22.942 adedi Genel ve 70 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,38 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 704,8 milyar TL’si Bölgesel, 82,9 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 411,5 milyar TL’si Genel iken 181,1 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Haziran 2021 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,38 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 311,9 milyar TL’si Enerji, 345,7 milyar TL’si Hizmetler, 654,5 milyar TL’si İmalat, 49,5 milyar TL’si Madencilik ve 18,7 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.

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