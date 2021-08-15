Erzurum’da 7 ayda 4 bin 27 konut satıldı

TÜİK 2021 Haziran dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzurum’un Türkiye konut satış sayısı payı Temmuz 2021 döneminde yüzde 0.60, yılın ocaktemmuz ayları sürecinde de yüzde 0.60 olarak hesaplandı.

TÜİK 2021 Temmuz ayı verilerine göre, İlde Temmuz ayında 646, Ocak Temmuz ayları arasında ise 4 bin 27 konutun satışı gerçekleşti. İlde Temmuz ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 51,20; Ocak Temmuz dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının 7 aylık dönemine göre yüzde 22,98 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Temmuz 2021 Verileri

Erzurum’da Temmuz ayında 94 ipotekli, 552 diğer yollardan olarak toplam 646 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Temmuz ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 86,33 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki düşüş oranı ise yüzde 13,2 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 688 ipotek, 636 da diğer yollardan bin 299 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak Temmuz 2020 Verileri

İlde bu yılın 7 ayında 622 ipotek, 3 bin 405 de diğer yollardan olmak üzere toplam 4 bin 27 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak Temmuz dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 73,16 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 16,92 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak Temmuz döneminde 2 bin 317 ipotek, 2 bin 912 diğer yollardan 5 bin 229 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Temmuz ayı birinci ve ikinci el satışları

Erzurum’da Temmuz 2021 döneminde el değiştiren konutların 218’i birinci, 428’i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 38,59, ikinci el satışları ise yüzde 55,83 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Temmuz ayında satılan bin 324 konutun 355’i birinci, 969’u ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak Haziran dönemi birinci ve ikinci el satışları

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2021 verilerine göre Erzurum’da bu yılın 7 ayında el değiştiren 4 bin 27 konuttan bin 437’si birinci, 2 bin 590’ı ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 13,32; 2’inci el satışları ise yüzde 27,47 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, bin 658 konut bir, 3 bin 571konut ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum 32’inci Sırada

Erzurum konut satış sayısı Türkiye sıralamasında 32’inci sırayı aldı. Ülkede konut satışının en yüksek olduğu 35 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Aydın, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Muğla, Hatay, Sakarya, Samsun, Manisa, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Malatya, Çanakkale, Trabzon, Ordu, Elazığ, Afyonkarahisar, Erzurum, Mardin, Sivas ve Çorum olarak açıklandı.

Konut Satış İstatistikleri, Temmuz 2021

Türkiye genelinde Temmuz ayında 107 bin 785 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,0 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

Konut Satışı, Temmuz 2021

İpotekli konut satışları Temmuz ayında 20 bin 553 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalış göstererek 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer Satış

Diğer satış türleri sonucunda 87 bin 232 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 87 bin 232 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.

Satış Şekline Göre Konut Satışı, Temmuz 2021

Temmuz ayında 32 bin 672 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi.

2. El Satışlar

İkinci el konut satışlarında 75 bin 113 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalış göstererek 75 bin 113 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve yüzde 18,7 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74,3 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 265 konut satışı ile İzmir izledi.

Ocak Temmuz Dönemi

Konut satışları OcakTemmuz döneminde yüzde 22,7 azaldı. OcakTemmuz döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 bin 45 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Satış

Yabancılara Temmuz ayında 4 bin 495 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılara Yapılan Konut Satış Sayısı Değişim Oranı

OcakTemmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

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