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Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Continental Cup yarışmasında Türkiye’deki en iyi dereceyi elde etti

İHA

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Continental Cup yarışmasında Türkiye’deki en iyi dereceyi elde etti

Türkiye'yi olimpiyatlarda kayakla atlama branşında temsil eden ilk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Continental Cup'ta Türkiye’nin bu yarışmada elde ettiği en iyi dereceyi alarak yarışmayı 13. sırada bitirdi.
Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, “Kayakla atlama takımı olarak şuanda yurt dışında kamp ve yarışmalarımıza devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde Çekya’da düzenlenen Continental Cup yarışmasının ilk gününde 72 sporcu arasından 27. olarak bitirdiğim yarışmada puan almayı başardım. Yarışmanın ikinci gününde ise 72 sporcunu katıldığı Türkiye’nin Continental Cup yarışmasında elde ettiği en iyi dereceyi elde ederek yarışmayı 13. sırada bitirdim. Bu yarışmada aldığımız puanlar önümüzde ki kış olimpiyatlarına katılma hakkını artırdığı gibi aynı zamanda kayakla atlama uçuş rampasında atlama hakkını elde ettim. Bu başarıda bene destekleyen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
72 sporcunun katılımı ile Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Continental Cup yarışmasında milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, ilk gün yarışı 27. sırada, ikinci gün ise 13. sırada tamamlayarak büyük başarı elde etti.

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