Staj gördükleri at doğum yaptı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Bölümü öğrencileri, eğitimleri gibi stajlarını da atlarla yapıyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında engellilere atlı terapi ile eğitim kursları da veriliyor. Staj yaptıkları 'Gelincik' adlı atın yavrusu ile karşılayan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Henüz adı konulmayan at bölümün maskotu oldu. Öğrencilerden Sare Tuanna, "Önceki gün annesine tımar yaparken karnını ovalamıştım. Ertesi gün tayın doğması beni farlı etkiledi. Tayın bakımını da öğrenmiş olduk" dedi.

Üniversite kampüsündeki çiftlikte eğitim ve staj gören Meslek Yüksekokulu At Biniciliği Bölümü öğrencileri günlerinin büyük bir bölümünü atlarla geçiriyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında dünya standartlarına uygun 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere atlı terapi eğitimi veriliyor. Bu bölümden mezun olanların işsiz kalmaması nedeniyle kız ve erkek öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor. Öğrenciler staj gördükleri eğitimde zaman zaman binerek gezdikleri atın bir sabah yavrusu ile karşılaşınca mutluluk yaşadı. Hoca ve öğrencilerin ilgi gösterdiği yavru bölümün maskotu oldu.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Atçılık ve Antrenörlük Programında öğretim görevlisi antrenör Suat Türker, henüz adı koyulmayan yavrunun bölümün üçüncü tayı olduğunu söyledi. Üç yavrudan ikisinin kısrak birin de aygır olduğunu olduğunu belirten Türker, "Öğrencilerimiz burada hem doğum öncesi at bakımını öğreniyorlar hem de doğum sonrası neleri yapmaları gerektiği konular hakkında bilgi ediniyorlar. Bakım hakkında neleri yapmaları ve neleri yapmamaları konusunda eğitim alıyorlar. Yavrunun adını henüz belirlemedik. Şu an yeni doğan tayla birlikte 15 atımız oldu. Burada üretim için kullandığımız aygırın ismi 'Sakarya', anne atın ismi ise 'Gelincik'. Altıncı aya doğru anne ile yavruyu ayırırız. Sonra gerekli olan eğitimlere başlayacağız. Bu arada stajyer ve öğrenciler de ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim alacaklar. Atın hazırlanması ve bakımı konusunda bilgilerini tamamlayacaklar" diye konuştu.

Sabah ahıra girdiğinde tayla karşılaştığını ve çok heyecanlandığını söyleyen stajyer öğrencilerden Sare Tuanna, "Önceki gün annesine tımar yaparken karnını ovalamıştım. Ertesi gün tayın doğması beni farklı etkiledi. Önce anneyle ilgileniyoruz çünkü ona güven vermemiz gerekiyor. Sonra tayla ilgilenmeye başlıyoruz. Temizlik konusunda fazla bir şey yapmadık. Ben ilk kez bir doğum gördüm öncesinde denk gelmemiştim" dedi.

Sabah ahıra at bakımı yapmak için geldiğinde tayla karşılaştığını belirten Esma Yılmaz ise "Çok sevindik bayram gibi bir gün oldu. Şu an tayın bizi zorlayacak bir bakımı yok sadece temizliğini yapıyoruz" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

