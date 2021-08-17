Rektör Çomaklı’dan Başsavcı Tuncel’e hayırlı olsun ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile çeşitli alanlarda iş birliklerinin olduğuna değinen Rektör Çomaklı, Erzurum’a hizmet noktasında kurumlar arası ortak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişimin güçlenerek devam edeceğini belirterek, Hüseyin Tuncel’ yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktaran Başsavcı Tuncel ise Cumhuriyetin temellerinin atıldığını kahraman şehir Erzurum’a hizmet edecek olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaşlarla ikili iş birliklerinin süreceğini belirten Tuncel, ziyareti dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

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