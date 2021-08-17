Vali Memiş’ten aşı daveti

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Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne giderek 16 yaşındaki oğlu Bartu Memiş'e Covit19 aşısı yaptırdı.

Vali Memiş, 15 yaş üstündekilerinde aşı olmaya başladığını salgınla mücadelede tedbirlerle birlikte genç yaşlı demeden bütün vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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