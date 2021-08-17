Büyükşehir il genelinde 41 Kur’an kursu açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelinde 41 Kur’an Kursu açtı. Erzurum Sanat Eğitim Merkezleri ve Bilgi Evleri’nde açılan Kur’an Kurslarına 855 kursiyer katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimiz ve çocuklarımızın kerim kitabımızı öğrenmeleri için bu yıl da 41 noktada Kur’an Kursları açtık” dedi.

“Kur’an, insanların dertlerinin şifa kaynağı, bireysel ve toplumsal problemlerinin de çözüm adresidir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kur’anı Kerim huzurlu bir toplumun inşası için sağlıklı nesillerin yetişmesinde biz insanoğluna Yüce Allah’ın en büyük hediyesidir. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Yüce Kitabımız Kur’an’ın mesaj ve anlam dünyası ile çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturmak en başta gelen vazifemizdir. Bizler geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın Kur’an ahlakıyla yetişmesi için 7 yılda Kur’an Kursları açtık, mevcut kurslarımızın da bakım ve onarımını üstlendik. Bizler, imanlı, irfanlı, ahlaklı, bilgili kısacası Akif’in tabiriyle Asım Nesli’ni yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.”

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