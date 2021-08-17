Erzurum’da dolu ve sel tarlaları vurdu

Erzurum Aziziye Başçakmak köyünde dün gece etkili olan dolu ve sağanak yağış mahallede sele neden olurken, dolu yağışı ekili alanları vurdu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını boşaltmaya çalıştı.

Erzurum’da dün akşam etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aziziye ilçesine bağlı Başçakmak köyünde dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Ev ve ahırlara dolan suyu ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken dolu yağışı da ekili alanlara zarar verdi.

Başçakmak Köyü Muhtarı Yavuz Özdemir, gece yarısı yağan doludan ekili arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, oluşan selden dolayı ahırların sular altında kaldığını ifade etti. Özdemir, “Ekinlerimiz biçilecek vaziyette değil. Köylülerimiz beni aradılar. Gece arazilerimizi ve sel geçen yerleri kontrol ettik, Şimdi bir daha geldik, gördüğünüz gibi dolu hep tahrip etmiş arpaların üzerindeki daneleri hep dökmüş büyük hasar oluşmuş” dedi.

Öte yandan sağanak yağış Erzurum Uzundere ilçesinde de sele neden oldu. Sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi yolların tahrip olmasına, tarım arazilerinin ve ürünlerin zarar görmesine sebep oldu. Bir şantiye sel sularının altında kaldı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak olayın akabinde ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte hasar gören mahalleleri ziyaret ederek gereğinin yapılması için talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.