Tarık Toğrul güven tazeledi

Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası'na bağlı KOOPİŞ Sendikası Erzurum Şubesi Başkanlığı 3.Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Tek liste halinde yapılan Olağan Genel Kurul seçiminde KOOP İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul tekrar başkan seçildi.

KOOPİŞ Sendikası Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul seçimine KOOPİŞ Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Türk İş Sendikası ve Demiryolu İşçileri Sendikası İl Temsilcisi Yusuf Gökçan, Türkiye Haberİş Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Kemal Akkan, Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı ve KOOPİŞ Sendikasına bağlı diğer illerin başkanları katıldı.

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bingöl’de görev yapan Kooperatif, büro, ticaret, eğitim ve güzel sanatlar işkolu işçileri olarak, Koopİş Sendikası’nda örgütlü olmaktan, Sendikal hareketin parlayan yıldızının bir parçası olmaktan, Koopİş’li olmaktan, gurur duyduklarını ifade eden KOOP İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, uzun yıllar önce 1964 yılında bir avuç büro emekçisinin kurduğu ancak bugün kamu ve özel sektörde üye sayısı ve örgütlü olduğu işyerleri bakımından lider olan sendikamız sendikal değişimin, yenilenmenin, gelişmenin öncüsü bir sendika konumuna ulaştığını söyledi.

Toğrul, “Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bingöl’de görev yapan Kooperatif, büro, ticaret, eğitim ve güzel sanatlar işkolu işçileri olarak, Koopİş Sendikası’nda örgütlü olmaktan, Sendikal hareketin parlayan yıldızının bir parçası olmaktan, Koopİş’li olmaktan, gurur duyuyoruz. Çünkü uzun yıllar önce 1964 yılında bir avuç büro emekçisinin kurduğu ancak bugün kamu ve özel sektörde üye sayısı ve örgütlü olduğu işyerleri bakımından Lider olan sendikamız sendikal değişimin, yenilenmenin, gelişmenin öncüsü bir sendika konumuna ulaşmıştır. Koopİş Sendikası, her geçen gün artan üye sayısıyla, gerek kamuda, gerekse özel sektördeki örgütlenme çabalarıyla İmzaladığı örnek toplu iş sözleşmeleriyle sendikal harekete damgasını vurmakta, İlke, amaç, hedef ve vizyon bakımından sendikal harekette müstesna bir yere sahip olmaktadır. Bu genel kurulumuzu ne yazık ki buruk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Değerli Genel Başkanımız, Koopİş’in etkili gücü, Sayın Eyüp Alemdar Covid19 virüsü nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Şu anda evinde istirahat eden, Genel Başkanımıza, Allah’tan şifa diliyoruz. 2017 yılında yapılan genel kurulumuzun ardından yaklaşık dört yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık. Genel Kurulun ardından, sizlerin desteği ve güveniyle yeniden devraldığımız hizmet bayrağını Layık olduğu yere taşımak için bu dönemde çeşitli çalışmalar yaptık. Koopİş’in ilkeleri ve görüşleri, Türk sendikacılığına getirdiği yenilik ve hedefleri gözeterek genel Merkezimizin talimat ve talepleri doğrultusunda, sendikamızı temsil etmeye çalıştık. Genel Merkezimizden aldığımız güçle, örgütlenme konusunda çalışmalar yaptık. Bu kapsamda kamu kesiminde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, bizim işkolumuza bulunan, Adalet Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme, Iğdır Üniversitesi ve Vakıf Pazarlamayı böylece, bir önceki genel kurulda 2bin 200 civarında olan şube üye sayımız, bugün yaklaşık olarak 6 bin 500’lere ulaşmıştır. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza Ailemize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ancak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, biz, Erzurum ve çevresinde çalışan emekçiler olarak, her zaman ve her yerde, TÜRKİŞ’li olmaya devam edeceğiz. Alanlarda, işyerlerinde, emeğin ve emekçinin olduğu her yerde “TÜRKİŞ Nerede, Biz Oradayız” diye bağırmaya konfederasyonumuza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

