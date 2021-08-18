DOSİAD Erzurum ekonomisini değerlendirdi

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Haziran 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi.

DOSİAD Haziran ayı bülteninde Erzurum’a ait, Ekonomik Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, kuruluş sermayesi durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Faydalı Model ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, Devir sayısı, TBB verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri kaydedildi.

Ticaret

Erzurum zamanında ödenen çek verileri kaydında ticaret sektörünün sağlamlığı bir kez daha ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri ve mücadelesi kapsamında iş hacminde düşüş yaşayan esnaf, tüm olumsuzluklara rağmen borcunu zamanında ödeyerek farkı ortaya koydu.

Teşvik

Erzurum’da ticaret sektöründeki büyüme üretim performansını da olumlu etkiledi. Bölgesel bazlı teşvikli yatırımın kaydedilmediği Haziran ayı döneminde genel ölçekteki teşvikli yatırım sayısında yükselme görüldü. İlde 2001 2021 yılları arasında gerçekleştirilen teşvikli yatırım sayısı 457’ye yükseldi.

Mükellef Artışı

Haziran ayında ilde faal mükellef sayısı artış trendi dikkat çekti. Kamu ekonomisinin ağırlıklı olduğu ilde faal mükellef sayısı artışı sivil ekonomik inisiyatifin salgının tüm olumsuzluklarına rağmen gücünü koruduğunu ortaya koydu.

Erzurum Üretim Altyapısı

Erzurum’da ekonomik üretime yönelik olarak ciddi önemi bulunan marka, faydalı model ve patent üretimi haziran ayında da artış gösterdi. Bölgede Van, Malatya ve Elazığ illeri ile ekonomik rekabet içinde olan Erzurum Faydalı Model ve Patent üretiminde ekonomisi güçlü diğer üç bölge illerini geride bıraktı.

Ulaşım

Karayolları ölçeğinde bölgenin en güçlü ulaşım altyapısına sahip bulunan Erzurum, hava ulaşımı alanında da covid19 salgını sürecinin olumsuzluklarından sıyrıldı. İlde hava ulaşımı uçak seferi sayısı ve yolcu sayısı düzeyinde yeniden yükseliş dönemine girdi.

İthalattaki Artış

Erzurum ekonomisinde haziran ayında görülen tek olumsuz tablo ithalat artışında kaydedildi. İhracatta görülen artışın yanı sıra ithalattaki ciddi yükselme genel ekonomik tabloyu etkilemese de üretim alanında bir daralmanın işareti olarak kaydedildi.

FİNTÜRK Haziran Erzurum

Erzurum’da yılın ilk 6 ayında, dönem bazında faal yurtiçi banka şube sayısı 70 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 832 kişi olarak kaydedildi.

Erzurum 2021 Dönemsel Verileri

Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 21 bin 785 TL oldu. Kişi başına takipteki alacağın 713,5 TL olarak kaydedildiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 6 bin 572 TL, kişi başına düşen toplam mevduat ise 8 bin 907 TL olarak belirlendi.

Erzurum Taşıt Ve Konut Kredileri

Erzurum’da dönem içinde 74 milyon 763 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 378 milyon 828 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,4 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 190,9 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 851,4 milyon TL olarak kaydedildi.

Takipteki Krediler

Takipteki kredi alacakları içinde tüketici kredileri ilk sırayı aldı. Veriler bazında Erzurum’da takipteki taşıt kredisi tutarı 679 bin TL, takipteki konut kredisi tutarı 5 milyon 110 bin TL ve takipteki diğer tüketici kredileri toplamı ise 66 milyon 300 bin TL olarak aktarıldı.

Erzurum Patent

Erzurum’da Haziran ayında 1, bu yılın Ocak Haziran ayları düzeyinde ise 24 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 23’üncü sırada yer aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

Ay içinde, Erzurum’dan 1, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 5, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 13, Türkiye genelinde ise 545 başvuru kaydedildi. Erzurum’un Haziran ayı bölge patent başvuru payı yüzde 7,69 oldu.

Ocak Haziran Dönemi Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

Ocak Haziran döneminde Erzurum’dan 24, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 39, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 85 başvuru kaydedildi. Erzurum’un 6 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 28,23 olarak kaydedildi.

Erzurum Faydalı Model

Erzurum’da Haziran ayında 1, bu yılın Ocak Haziran ayları düzeyinde ise 24 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 23’üncü sırada yer aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

Haziran ayında Erzurum’dan 1, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 5, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 13, Türkiye genelinde ise 545 başvuru kaydedildi. Erzurum’un Haziran ayı bölge patent başvuru payı yüzde 7,69 oldu.

Erzurum Marka

Erzurum marka üretimi bakımından yılın Ocak Haziran ayları düzeyinde bölgede 3’üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 47’inci sırada yer aldı. İlin 6 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 12,12, ülke toplamındaki oranı yüzde 0.16 olarak bildirildi.

Haziran Ayı Erzurum Verileri

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında 18; yılın Ocak Haziran ayları toplamında ise 149 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. Süreçte en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem mart ayı oldu. Verilere göre ilden ocakta 38, şubatta 17, martta 43, nisanda 21, mayısta 12, haziran ayında ise 18 başvuru kaydedildi.

Haziran Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Haziran ayında Erzurum’dan 18, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 42, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 177, Türkiye’de ise 14 bin 661 marka başvurusu gerçekleştirildi. Erzurum’un Haziran ayı marka başvuru sayası bölgede yüzde 10,16, ülkede yüzde 0,12’lik pay gösterdi.

Ocak Haziran Dönemi

Bu yılın Ocak Haziran ayları kapsamında Erzurum’dan 149, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 252, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 405, Doğu Anadolu Bölgesinden bin 229, ülkede ise 87 bin 919 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un 6 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölesinde yüzde 59,12, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 36,8’lik pay edindi.

Ocak Haziran Dönemi Bölgesel Sonuçlar Ve Erzurum

Ocak Haziran döneminde Erzurum’dan 24, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 39, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 85 başvuru kaydedildi. Erzurum’un 6 aylık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 28,23 olarak kaydedildi.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum’da 6 aylık süreçte 11,5 milyon dolar değerinde ihracat, 44,3 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 55,8 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 174,5’lik artış kaydedildi.

Erzurum İhracat

Erzurum’dan bu yılın 6 ayında 11 milyon 566 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 6 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,5 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 6 ayında 9 milyon 215 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum İthalat

Erzurum’dan bu yılın Ocak Haziran ayları toplamında 44 milyon 328 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 6 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 297,7 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 6 ayında 11 milyon 143 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum’dan bu yılın 6 ayında kaydedilen ihracat değeri 11,5 milyon doları ihracat, 44,3 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 55 milyon 895 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının 6 ayında 20 milyon 359 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 20,69, ithalat payı ise yüzde 79,30 oldu.

Türk Lirası Üzerinden Dış Ticaret

Erzurum’da Türk Lirası cinsinden bu yılın Ocak Haziran ayları toplamında 91 milyon 673 bin TL ihracat, 348 milyon 50 bin TL değerinde ithalat olmak üzere toplam 437 milyon 724 bin TL değerinde dış ticaret kaydedildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında Türk Lirası cinsinden 59.5 milyon ihracat, 69.1 milyon ithalat olarak toplam 128.7 milyon TL değerinde dış ticaret gerçekleştirilmişti.

Erzurum Haziran Ayı Motorlu Kara Taşıtı Verileri

Erzurum’da Haziran ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 993 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs ayına göre yüzde 0,14 artışla 122 bin 821’den 122 bin 993, otomobil sayısı ise yüzde 13’lük artışla 61 bin 321’den 61 bin 403’e yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 162.2; bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.0, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.92, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.33 olarak hesaplandı.

Haziran Ayı Erzurum Araç Varlığı

Haziran ayı verilerinde Erzurum’da 61 bin 403 otomobil, 2 bin 614 minibüs, bin 192 otobüs, 27 bin 230 kamyonet, 5 bin 871 kamyon, 3 bin 253 motosiklet, 709 özel amaçlı taşıt, 20 bin 721 traktör olmak üzere toplam 122 bin 993 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3’üncü sırada yer aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Kayıtlar Ve Erzurum

Haziran 2021 kaydında Erzurum’da 122 bin 993, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 201 bin 666, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 326 bin 421, Doğu Anadolu Bölgesinde 807 bin 28 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.24’lük pay edindi.

Haziran Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı Ve Erzurum

Haziran 2021 dönemi itibariyle Erzurum’da 61 bin 403, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 98 bin 213, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 129 bin 602, Doğu Anadolu Bölgesinde 362 bin 733 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum’un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 16,92 oldu.

Erzurum Devir Verileri

Erzurum’da 2 bin 462 otomobil, 51 minibüs, 20 otobüs, 882 kamyonet, 138 kamyon, 62 motosiklet, 6 özel amaçlı taşıt ve 198 traktör olmak üzere toplam 3 bin 814 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 64,55 olarak kaydedildi.

Erzurum’un Haziran Ayı Taşıt Devir Payı

Erzurum’un Haziran ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,61, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,23, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,89’luk pay oluşturdu.

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

Erzurum’da Haziran 2021 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,76, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,73, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,24, Türkiye toplamında ise yüzde 0,42oranında pay gösterdi

İbrazında Ödenen Çek

Erzurum’da Haziran ayında 487 milyon 20 bin TL tutarında 10 bin 801, altı ayda ise 2 milyar 269 milyon TL tutarında 50 bin 589 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 2, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 3’üncü sırayı aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

Haziran ayında Erzurum’da 10 bin 801, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 14 bin 407, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 25 bin 642, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 71 bin 655 çek zamanında ödendi.

Haziran Ayı Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

Haziran 2021 döneminde Erzurum’da 487.0 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 628,9 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 1,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 3 milyar 293 milyon TL tutarında çek zamanında ödendi.

Ocak Haziran Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

Yılın ilk 6 aylık döneminde Erzurum’da 50 bin 589, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 67 bin 144, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 117 bin 825, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 323 bin 853 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

Ocak Haziran Dönemi Çek Tutarı Bölgesel Veriler

6 aylık dönemde Erzurum’da 2 milyar 269 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 2 milyar 887 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 4 milyar 535 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 14 milyar 419 milyon 166 bin TL tutarında çek ödemesi gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

Ocak Haziran 2021 döneminde Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 75,34, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43.0, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,62’lik pay edindi.

Erzurum Haziran Ayı Kamu Harcamaları

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 4 bin 785 TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,88, ülke toplamında yüzde 0,54’lük pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

Haziran 2021 Verileri

Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk 6 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,95, eğitim giderleri yüzde 30,73’lük pay oluşturdu.

Erzurum Haziran Ayı Kamu Harcamaları

Haziran ayında Erzurum’da 498,0 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 8,7 milyon TL çevre, 14,8 milyon TL toplum refah ve iskanı, 433,73 milyon TL sağlık, 134,8 milyon TL din ve kültür, 1,1 milyar TL eğitim, 125,1 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Haziran Ayı Sağlık Harcamaları

Erzurum 2021 Haziran dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İlde bu yılın ilk 6 ayı düzeyinde 433 milyon 756 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi. İlde kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı 572 TL oldu.

Bölgesel Sağlık Giderleri Ve Erzurum

2021 Haziran ayı döneminde Erzurum’da 433 milyon 756 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 622,0 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 1,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 2 milyar 968 milyon, Türkiye toplamında 43,1 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı

2021 Haziran ayı döneminde Erzurum’da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 41,36, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.61, ülke toplamında da yüzde 1,0’lik pay edindi.

Erzurum Haziran Ayı Vergi

Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayında tahakkuk eden 1 milyar 689 milyon TL tutarındaki verginin 896,2 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 53,05 olarak gerçekleşti

Erzurum Haziran Ayı Verileri

Erzurum Haziran ayı vergi tahsilat oranı yüzde 53,05 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4’üncü sırada yer aldı.

Haziran Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum

Tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 53,05, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 52,64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 53,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 44,39 oldu.

Haziran Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 1,6 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,8 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 10,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15,37 olarak aktarıldı

Haziran Ayı Erzurum’un Bölgesel Payları

Bu yılın ilk 6 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 896,2 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 4,8 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,36’lık pay edindi.

Erzurum Ekonomik Denge

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise 3’üncü sırayı aldı.

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

Erzurum’da 2021’nin ilk 6 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 31,70, gelir tahsilat oranı ise yüzde 34,42 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında, Malatya ve Ağrı’nın ardından 3’üncü sırayı aldı

Erzurum Haziran Ayı Verileri

Bu yılın ilk 6 ayında, Erzurum’da il geliri 3,3 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1,1 milyar TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 3 milyar 628 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 31,70, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 34,42 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum’da 2021’in 6 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 4,4 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 4 bin 785 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak Haziran ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

Erzurum Ocak Haziran Birikimli Şirket Verileri

Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. İl üç aylık bazda kurulan şirket sayısı çokluğu bakımından bölge illeri kaydında Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.

Erzurum Ocak Haziran Verileri

Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayında 142 şirket, 16 kooperatif, 56 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 14 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 10 şirket, 1 kooperatif, ve 25 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde ilde 139 şirket, 8 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

2021’in ilk 6 ayında Erzurum’da 142, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 232, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 396, Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 361 şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’un bölge toplamında kurulan şirket sayısı payı yüzde 10,43 oldu

Artış Oranı

2020 yılı Ocak Haziran dönemine göre bu yılın aynı diliminde kurulan şirket sayısı artış oranı Erzurum’da yüzde 2,1, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,17, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 21,1, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

6 aylık dönemde Erzurum’da kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 61,20, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 35.85, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 10.43’lük pay edindi.

Erzurum Kurulan Şirket Sermaye Verileri

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında kurulan 24 şirket sermayesinin 7,5 milyon; Ocak Haziran döneminde kurulan 142 şirket sermayesinin 95,3 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

Haziran Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Haziran ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 12 şirketin kurulduğu Erzurum’da 7,5 milyon, 43 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 10,3 milyon, 68 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 44,2 milyon, 220 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 177,4 milyon olarak bildirildi.

6 Aylık Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Bu yılın ilk 6 ayında şirket kurulum sermayesi, 142 şirketin kurulduğu Erzurum’da 95,3 milyon, 232 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 117,8 milyon, 396 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 269,9 milyon, bin 361 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 939,6 milyon TL olarak bildirildi.

Erzurum’un Sermaye Payı

Erzurum’un bu yılın Ocak Haziran ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,93, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 35,33, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 10,14 olarak değerlendirildi.

Erzurum Haziran Ayı Konut Verileri

Erzurum’da Haziran ayında 861, 6 aylık süreçte ise 3 bin 381 konutun satışı gerçekleşti. İlde Haziran ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 33,71; Ocak Haziran dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 13,41 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum Haziran 2021 Verileri

Erzurum’da Haziran ayında 154 ipotekli, 707 diğer yollardan olarak toplam 385 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Haziran ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 77,8 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 17,2 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 696 ipotek, 603 de diğer yollardan bin 299 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak Haziran 2020 Verileri

İlde bu yılın ilk 6 ayında 528 ipotek, 2 bin 853 diğer yollardan olmak üzere toplam 3 bin 381 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak Haziran dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 67,58 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 25,3 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak Haziran döneminde bin 629 ipotek, 2 bin 276 diğer yollardan 3 bin 905 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Haziran Ayı Birinci Ve İkinci El Satışları

Erzurum’da Haziran 2021 döneminde el değiştiren konutların 293’ü birinci, 568’i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 26,19, ikinci el satışları ise yüzde 37,0 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Haziran ayında satılan bin 299 konutun 397’si birinci, 902’si ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak Haziran Dönemi Birinci Ve İkinci El Satışları

İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2021 verilerine göre Erzurum’da bu yılın 6 ayında el değiştiren 3 bin 381 konuttan bin 219’u birinci, 2 bin 162’si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 6,4; 2’inci el satışları ise yüzde 16,91 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, bin 303 konut bir, 2 bin 602 konut ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum İhracat

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında 2 milyon 765 bin dolar; yılın Ocak Haziran ayları kapsamında ise 16 milyon 361bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden yapılan ihracat mayıs ayına göre yüzde 42.74 oranında artış gösterdi

Erzurum 6 Aylık Süreç

Erzurum’da bu yılın ilk 6 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.2 milyon dolarla Mart ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 585 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 53 bin dolar, mart ayında 4 milyon 206 bin dolar, nisanda 2 milyon 813 bin, mayısta 1 milyon 937 bin dolar, haziranda 2 milyon 765 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak Haziran Dönemi Ve Erzurum

Bu yılın Ocak Haziran aylarını kapsayan 6 aylık bölümünde Erzurum’dan 16 milyon 361 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 29 milyon 271 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 93 milyon 762 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 484 milyon 144 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum’un 6 Aylık Payı

Ocak Haziran aylarını içeren 6 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 55,89, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 3,37’lik pay oluşturdu.

TİM Haziran Ayı Ülkeler İhracat

Erzurum’dan Haziran 2021 döneminde 18, yılın ilk 6 ayında ise 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 11 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 17 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat ABD’ye yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında Gürcistan, Kamerun, Azerbaycan ve Katar izledi.

Ülke İhracat Payları

İlk 6 ayda Erzurum’un ihracat değeri toplamında en fazla pay edinen ülke ABD oldu. İl ihracat değeri içinde ülke payları ABD bazında yüzde 25,82, Gürcistan bazında yüzde 20,03, Kamerun bazında yüzde 15,21, Azerbaycan ölçeğinde yüzde 9,26, Irak ölçeğinde yüzde 5,26, Katar ölçeğinde yüzde 5,69, Suriye bazında ise yüzde 3,74 oldu.

TİM Haziran Ayı Verileri

Erzurum’dan Haziran ayında 18, bu yılın Ocak Haziran döneminde ise 41 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasından ABD; Avrupa Kıtasından Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, BosnaHersek, Bulgaristan, Fransa. Gürcistan, Hollanda, İsveç, Kosova, Macaristan, Malta, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum.; Afrika Kıtasından Fas, Gambiya, Gana, Kamerun, Libya, Mısır, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali; Asya Kıtasından BAE, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye ile ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum İhracat Sektör

Erzurum’da bu yılın Haziran ayında 14, Ocak Haziran ayları arasında ise 16 sektör ihracat gerçekleştirdi. 6 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 6 sektör ihracatında artış, 11 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

Haziran Ayı Erzurum Verileri

Erzurum’dan Haziran 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör Madencilik Ürünleri, otomotiv endüstrisi ve Çimento sektörleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 6 sektör Madencilik, Çimento, Kimya, Hububat, Demircilik ve Otomotiv endüstrisi olarak sıralandı.

6 Aylık Erzurum Verileri

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum’dan yılın ilk yarısında ilk 5’te yer alan sektörlerin ihracat payı madencilik sektörü payı yüzde 25,98, çimento sektöründe yüzde 24,32, kimyevi maddeler sektörü payı yüzde 14,43, Hububat sektörü payı yüzde 14,18, demir ve demirdışı metaller sektörü payı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

Erzurum Hava Ulaşım

2020 yılı Haziran ayına göre, Bu yılın ilk 6 aylık diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 51, ticari uçak seferi sayısı yüzde 64, taşınan yük miktarı yüzde 42, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi. Havalimanından yapılan dış hat uçak seferi sayısı yüzde 6 oranında artış kaydetti.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Bu yılın ilk 6 ayında Erzurum havalimanından 2 bin 767 iç, 50 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 817 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 52, dış hat sefer sayısı yüzde 6, toplam uçuş sayısı ise yüzde 51’lik artış gösterdi. Havalimanından 2020 yılı Haziran ayında bin 816 iç, 47 dış, toplam bin 863 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 339 bin 241, dış hatta bin 931 toplam 341 bin 172 yolcunun yararlandığı açıklandı. Verilere göre yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 52, dış hatlarda yüzde 2, toplamda yüzde 52 olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından iç hatta 222 bin 652, dış hatta ise bin 894 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Mükellef

Erzurum’da 10 bin 868 Gelir Vergisi, 8 bin 732 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 445 Kurumlar Vergisi, 16 bin 232 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 387 Gayrimenkul Sermaye iradı, 14 bin 103 de Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefinin bulunduğu bildirildi.

Aylık Değişim Oranları

Erzurum’da 2021 yılı Mayıs ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 0,76, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 0,58, Kurumlar Vergisinde yüzde 0,87, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 0,73, Katma Değer Vergisi düzeyinde ise yüzde 0,80, aktif mükellef sayısında ise yüzde 0.71 oldu.

Aktif Mükellef

Erzurum’da Kurumlar Vergisi, Basit usulde Vergilendirilen gelir ve Gelir Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu aktif vergi mükellefi sayısındaki artış Haziran ayında da devam etti. 2020 aralık ayında 22 bin 415, 2021 yılı mayıs ayında 22 bin 881 olan aktif vergi mükellefi sayısı Haziran 2021 döneminde 23 bin 45’e ulaştı.

Erzurum Haziran Ayı Tüfe

Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Mayıs ayına göre yüzde 2,36 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 17,98 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2020 Aralık ayına göre de yüzde 8,47 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 15,15 olarak kaydedildi.

Haziran 2021 Dönemi Türkiye Ortalaması Ve Erzurum

Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,42, yıllık TÜFE’de yüzde 0,45, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 0.60, aralık ayına göre fiyat değişim oranı ise yüzde 0.02 oranında yüksek olarak kaydedildi.

Haziran 2021 Tüfe’sinde Bölgenin En’leri

Doğu Anadolu Bölgesi illerini içeren 4 istatistik bölgede Haziran 2020 dönemi bazlı TÜFE’nin en yüksek olduğu bölgeler aylıkta yüzde 2,36’lık artışla ile Erzurum Bölgesi, 2020 yılı aralık ayına göre fiyat artışında yüzde 11,41 ile Malatya bölgesi, yıllıkta yüzde 19,44 ile Malatya Bölgesi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranında da yüzde 15,60 ile Malatya bölgesi olarak tespit edildi.

Haziran 2021 Bazlı Fiyat Artışının En Düşük Olduğu Bölgeler

Bölgedeki 4 istatistik alan içinde Haziran 2021 bazlı aylık TÜFE’sinin en düşük olduğu Bölge aylıkta yüzde 1,96 değişim oranıyla Malatya Bölgesi, 2020 aralık ayına göre TÜFE’nin en düşük olduğu bölgeler yüzde 7,61 ile Van Bölgesi, yıllık TÜFE’nin en düşük olduğu istatistik bölge yüzde 16,01 ile Ağrı Bölgesi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranının en düşük olduğu bölge yüzde 12,87 ile Ağrı Bölgesi oldu.

Erzurum Haziran Ayı Teşvikli Yatırım

Erzurum’da Teşvikli yatırım sayısı 6 aylık süreçte 19, 2001 2021 döneminde ise 457’ye ulaştı. Genel ve bölgesel kategoride verilen belge toplamı içinde bölgesel yatırım payı yüzde 29,9, genel yatırım payı ise yüzde 70,0 oldu.

Ocak Haziran Ayı Dönemi

Erzurum’da Ocak Haziran ayları düzeyinde 9 bölgesel, 9 genel bazlı 18 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 151 milyon, genel yatırımlar için 102 milyon, toplam 253 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 964, genel yatırımlarda da 58 olmak üzere toplam bin 22 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

2001 2021 Dönemi

Bakanlık verilerine göre ilde 2001 2021 yılları arasında 137 bölgesel,320 genel toplam 457 yatırıma teşvik belgesi tahsis edildi. Bölgesel yatırımlar için 2.3 milyar, genel yatırımlar için 2.7 milyar olmak üzere toplam 5 milyar 187 milyonluk harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 9 bin 98, genel yatırımlarla da 4 bin 121 kişi iş edindi.

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