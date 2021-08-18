Narman Şehitler Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Erzurum iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum Narman Şehitler Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Erzurum’da yapım çalışmaları devam eden Şehitler Barajı 47 bin 060 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek” dedi.

Relokasyon yolu ve derivasyon imalatlarının tamamlandığını, dolusavak kazıları ile gövde sıyırma kazılarının devam etmekte olduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon m3 olan Narman Şehitler Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 28 Milyon 236 Bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

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