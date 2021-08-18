BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor ligin 2. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ligin 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi Bursaspor’u Kazım Karabekir Stadyumunda ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdüren dadaşlar taktik ağırlıklı çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.