ETÜ ile İl Milli Eğitim arasında iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Genel Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba katıldı.

Protokole birlikte imza atan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz iki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolünün Erzurum için hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokol ile “Genel ve Mesleki Teknik” alanlarında iş birliği yapılarak ETÜSEM tarafından Erzurum merkezinde ve ilçelerinde MEB onaylı, ücretsiz kurs programları düzenlenmesi amaçlanıyor. İmza töreninden sonra konuşan Rektör Bülent Çakmak, öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, her iki kurum tarafından uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürüterek, öğrencilerin yetkinliklerinin artırılması için çeşitli kursların verileceğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise Erzurum Teknik Üniversitesi’nin desteklerinden ötürü ziyadesiyle memnun olduklarını dile getirerek, bu iş birliğinin Erzurum için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.