Şehit Adem Akatay’ın adı Kamerun’da yaşatılacak

Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi’ndeki Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adem Akatay’ın adı Kamerun’da yaşatılıyor.

“1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyumuz” projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Kamerun’da açılan su kuyusuna Şehit Adem Akatay’ın adı verildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Genç İyilik Genel Başkanı Ahmet Köse ile Doğu Anadolu Temsilciliği Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Alparslan Tarih, yöre halkının selamlarını ve dualarını getirdiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin Destekleriyle Kamerun’da Bir Su Kuyusu Açıldı

Genç İyilik Genel Başkanı Ahmet Köse konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şehitlik makamı Müslümanlar için en önemli mertebelerden biridir. Bu makam aynı zamanda büyük bereketler barındırıyor. Bu duyguyu açtığımız her kuyunun çevresine verdiği can suyu ile hissediyoruz. Bu kapsamda şehidimiz Adem Akatay adına da Atatürk Üniversitesi tarafından Kamerun’da bir su kuyusu açtık. Prof. Dr. Ömer Çomaklı hocamız bu konuda bizlere oldukça destek oldu. Biz de açtığımız su kuyusunun bulunduğu yörede yaşayanların selam ve dualarını kendisine ilettik. Böylesine önemli bir hizmetin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, şehidimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

“Zalim Sistemin Karşısında Merhameti Temsil Eden Bir Milletimiz Var”

“Nice şehadetler ve kahramanlık öyküleri ile dolu olan tarihimiz, hiç düşünmeden canını bu ülkenin huzuru için feda eden şehitlerimizle yazılmaya devam ediyor” diyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyumuz” projesi vesilesiyle Adem Akatay ve diğer şehitlerimizin isimlerinin uzun yıllar boyunca yaşatılacağını söyledi.

“Biz millet olarak dünyada insanlığın vicdanını ve merhameti temsil ediyoruz” ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı: “Bu zalim sistemin karşısında merhameti temsil eden bir milletimiz var. Bunun ile ne kadar övünsek az. Yaptığımız her hayır ve hasenat dünyanın her yerinde bir duaya dönüşüyor. Biz dünyanın bütün mazlumlarının duasını alan bir milletiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hem fert fert hem de kurum olarak ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi, Bir Üniversiteden Daha Fazlasıdır”

Atatürk Üniversitesinin bir üniversiteden daha fazlası olduğuna dikkat çeken ve bu kapsamda eğitim, bilimsel araştırma ile arge çalışmalarının yanında toplumsal katkıya da son derece önem veren bir anlayışla yoluna devam ettiklerini söyleyen Rektör Çomaklı: “Bu kapsamda akademik iş birliklerinin yanında dernek, vakıf ve STK’lar ile de ilişkilerimizi güçlü tutuyoruz. Bu bağlamda yapılan ortak çalışma neticesinde Kamerun’da bulunan ve temiz suya ihtiyaç duyan halka bir nebze de olsa yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyor, büyük Atatürk Üniversitesi ailesine desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Ahmet Köse’nin Afrika'da açılan su kuyusunun beratı ve görsellerini Rektör Çomaklı’ya takdim etmesiyle son buldu.

